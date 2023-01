Florian Bohnert hat beim SC Bastia unterschrieben Nationalspieler ist zurück in Profizirkus

Wie der SC Bastia am Neujahrstag auf seiner Website ebenso wie Florian Bohnert auf seinem Instagram-Account bekanntgab, hat der luxemburgische Nationalspieler für zweieinhalb Jahre beim französischen Zweitligisten unterschrieben.

Flügelspieler Bohnert, der in der Jugend in Luxemburg für Beggen und Racing spielte und später in Saarbrücken, bei Schalke 04 und Mainz 05 weiter ausgebildet wurde, spielte zuletzt bei Progrès Niederkorn. Nationaltrainer Luc Holtz forderte in den vergangenen Monaten stets von Bohnert, den Sprung ins Ausland wieder zu schaffen, was ihm somit gelungen ist.

Mit Trainer Régis Brouard, einst bei Racing tätig, und seinem künftigen Mitspieler Kevin Van Den Kerkhof, bis Ende letzter Saison bei F91 unter Vertrag, trifft Bohnert auf zwei bekannte Gesichter aus der BGL Ligue, die beide ihre Verträge auf Korsika verlängert haben.

Der SC Bastia liegt z.Z. mit 24 Punkten und auf Rang 11 im Tabellenmittelfeld der französischen Ligue 2, es sind sechs Punkte nach oben als auch nach unten. Am letzten Spieltag treten Bohnert und Bastia am 2.Juni in Metz an.