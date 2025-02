Florian Bergmann und Lukas Gehrmann wechseln zu Germania Halberstadt 3

Germania Halberstadt 3 kann sich in der Rückrunde über zwei Neuzugänge freuen: Florian Bergmann und Lukas Gehrmann wechseln vom SV Grün Gelb Ströbeck zum Team. Die beiden Spieler bringen nicht nur Erfahrung, sondern auch frischen Wind in den Kader und verstärken das Team für die kommenden Herausforderungen.

„Wir freuen uns, dass Florian und Lukas sich für Germania Halberstadt entschieden haben. Beide sind engagierte Spieler, die uns in der Rückrunde weiterhelfen werden. Sie sind schon länger im Umfeld des Vereins aktiv, weshalb es ein logischer Schritt war, von nun an auch auf dem Platz für den Verein aktiv zu werden“, so der Trainer Jens Römmer.