Florian Ballas hält sich beim FCS fit

Innenverteidiger Florian Ballas hält sich aktuell beim 1. FC Saarbrücken fit. Das berichtet der Kicker". Der 32-Jährige nimmt auf eigene Anfrage am Training teil, eine feste Verpflichtung ist derzeit nicht geplant.

Ballas stand zuletzt bei Jahn Regensburg unter Vertrag und ist seit dem Sommer ohne Verein. Für den FCS ist er kein neues Gesicht: In der Jugend sowie in der Rückrunde 2014 trug er bereits das blau-schwarze Trikot. Insgesamt stehen in seiner Karriere 189 Zweitliga- und 40 Drittliga-Partien.

Der FCS verfügt momentan über vier gelernte Innenverteidiger. Ob Ballas sportlich noch einmal eine Option wird, bleibt abzuwarten.