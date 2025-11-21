Der SV Unter-Flockenbach führte im Nebel von Groß-Gerau 2:0, ehe die Partie abgebrochen wurde. Nun hat der SVU Einspruch gegen die Wertung eingelegt. – Foto: Dominik Claus

Flockenbacher haben Protest eingelegt Verbandsliga: Der SV Unter-Flockenbach führte beim VfR Groß-Gerau 2:0, als der Schiedsrichter die Partie wegen Nebels abbrach +++ Nächster Gegner heißt Bad Homburg

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach fehlten vergangenen Sonntag beim VFR Groß-Gerau 20 Minuten zum sechsten Sieg in Folge und Sprung auf Tabellenplatz drei. Doch dann: Spielabbruch wegen Nebel. „Die Entscheidung ist schon hart, aber nicht zu ändern“, sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis, der bis dahin ein gutes Spiel seiner Mannschaft beobachtet hatte: „Wir haben mittlerweile eine ordentliche Qualität. Und wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann haben wir gute Chancen, gegen Bad Homburg zu gewinnen.“ Der Tabellenachte ist Gegner im Heimspiel, am Samstag, 15.30 Uhr.

Der SVU hat derweil gegen die Spielabbruch Protest eingelegt. „Wir versuchen formell, alles zu tun", sagt Cambeis. Die Flockenbacher rechnen aber mit einer Neuansetzung, stehen wegen eines möglichen Nachholtermins in Abstimmung mit Groß-Gerau.

Jetzt erst mal stellt sich der Fünfte auf einen erfahrenen Gegner ein. „Aber wir spielen intensiver“, sagt Cambeis, der sich auf Rückkehrer Sufjan Aliji freut. Jonas Waldmann indes klagte im Spiel gegen Groß-Gerau über Übelkeit, musste ausgewechselt werden, ist aber wieder fit.





