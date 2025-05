Flockenbach stürmt ins Pokalfinale

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Im Habfinale am Mittwochabend bei Kreisoberligist Bürstadt war der Klassenunterschied deutlich. Die Eintracht war mit Anpfiff überfordert mit dem schnellen Offensivspiel der Gäste, obwohl diese fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft (Kreisoberliga) im Aufgebot hatten. Leistungsträger wie Unrath, Schneider und Gelzenlichter wurden geschont. Die Unter-Flockenbacher kämpfen in der Hessenliga schließlich um den Klassenerhalt, müssen am Sonntag beim 16. FSV Wolfhagen dringend punkten. Und dennoch „haben wir keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir ins Pokalfinale wollen“, wie SVU-Sportdirektor Markus Müller sagte. Der SVU hatte viel Zug zum Tor, „und damit ist Bürstadt nicht klar gekommen“.