Flockenbach "auf alles vorbereitet"

Der SV Unter-Flockenbach bekommt es am Mittwoch mit Walldorf II zu tun. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Verbandsligist SV Unter-Flockenbach muss an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr beim Tabellenzwölften Rot-Weiss Walldorf II wieder ran. Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand, was den Klassenerhalt betrifft, und für SVU-Trainer Lukas Cambeis sind die Rot-Weissen zur Zeit ohnehin eine Wundertüte. Walldorf hat einen Trainerwechsel hinter sich gebracht, ist „eine junge Mannschaft, die dringend Punkte braucht“, wie Cambeis sagt.

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Die nächste Herausforderung für den Hessenliga-Absteiger aus Unter-Flockenbach, der aktuell aber auf bestem Weg zurück ist in Hessens höchste Spielklasse. Der SV Unter-Flockenbach hat in diesem Jahr schließlich alle seine Spiele gewonnen, zum Teil deutlich. 24 Tore durfte sich die Cambeis-Elf in diesem Zeitraum gutschreiben. Der SVU mit Rückenwind. Und gegen Walldorf „sind wir auf alles vorbereitet“, wie der SVU-Coach sagt. Fabio Lo Porto und Aron Unrath sind noch verletzt, Müslüm Arikan indes konnte wieder trainieren, wird aber aller Voraussicht nach noch nicht spielen.