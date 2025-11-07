Flittard will für eine Überraschung sorgen, Schlebusch braucht Wende

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Am kommenden Wochenende wird der 11. Spieltag ausgetragen. Während der Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid die Führung ausbauen will, wollen die Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind mit Siegen Druck ausüben. Der SV Schlebusch braucht derweil ein Erfolgserlebnis um den Negativtrend zu stoppen. Das ist der 11. Spieltag.
Ein spannendes Duell ist das Aufeinandertreffen zwischen dem FV Bad Honnef und dem SV Eintracht Hohkeppel II. Während der FV aktuell auf dem fünften Rang verweilt, steht Hohkeppel mit nur zwei Punkten weniger auf dem sechsten Platz.
"Wir haben eine spannende Partie vor der Brust. Mit Hohkeppel kommt erstens eine ambitionierte Mannschaft auf uns zu, die eventuell ihren Ansprüchen aktuell hinter her läuft - aber eine fußballerisch sehr gute Mannschaft", sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer des FV. Der Übungsleiter schaute sich am vergangenen Spieltag das Spiel von Hohkeppel gegen Spich an und weiß somit, was auf ihn zukommen wird. "Es ist schwer sich individuell auf den Gegner vorzubereiten", erklärte der Chefcoach - er spielte damit auf die Spieler der ersten Mannschaft in Hohkeppel an, die gelegentlich aushelfen bei der Zweitvertretung.
Krayer blickte allerdings nicht nur auf das kommende Duell, wie er erzählte: "Ich sehe nicht nur das Spiel, sondern allgemein die nächsten drei Spiele gegen Hohenlind und Nümbrecht im Anschluss. Alles drei Mannschaften, die ich unter den Top-Fünf-Mannschaften ansiedele. Wir können nach diesen Spielen konstatieren können, ob wir in der Tabellenregion, wo wir uns jetzt schon ein paar Wochen bewegen, hingehören." Weiter führte der Trainer aus: "Natürlich haben wir es in der eigenen Hand unsere Messlatte zu setzen - sehen das dann aber Spiel für Spiel. Trotzdem charakterisiere ich die nächsten drei Spiele allesamt ähnlich, was die Gegnerstärke und was die Herangehensweise angeht."
Der Sieger des Duells würde sich vorerst den fünften Rang sichern und zeitgleich sich den Platz in der Spitzengruppe der Liga erarbeiten.
Die Spielvereinigung Flittard konnte dem Negativtrend ein Ende setzen und holte zwei aufeinanderfolgende Liga-Siege. Somit stabilisierte sich die Mannschaft von Angelo Mazza auch in der Tabelle. Am kommenden Spieltag wartet allerdings ein harter Brocken auf sein Team, denn es geht gegen den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, der die vergangenen acht Liga-Partien allesamt gewann.
"Wir blicken positiv und mit voller Vorfreude auf die Partie. Meine Mannschaft wird sehr gut vorbereitet sein und unser Spiel zuhause wie immer mit ganz viel Energie und Emotionen gestalten" sagte Mazza vor dem Duell. Er fügte noch hinzu: "Wir wollen uns für unseren Aufwand belohnen, den wir Woche für Woche auf dem Trainingsplatz lassen und werden auf dem Platz unsere Stärken ausspielen wollen - wissen aber auch genau welch große Qualität der FSV mitbringt, da werden wir uns gut vorbereiten müssen."
Mit einem weiteren Dreier könnte Flittard an der Spitzengruppe der Liga anknüpfen und zeitgleich für eine große Überraschung sorgen. Der Cheftrainer weiß worauf es ankommen wird in dem Spiel. "Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, dann wird es ganz klar auf Mentalität gepaart mit einem guten Matchplan ankommen. Die Fehlerquote mit und gegen den Ball darf dabei nicht außer Acht gelassen werden und muss so minimal wie möglich sein", betonte er.
Bei Mazza und seiner Mannschaft ist die Vorfreude groß - allen voran weil es ein Spiel zuhause ist. "Das Gute daran ist, dass in Flittard die Heimspiele immer etwas besonderes sind. Das kann und wir auch ein Faktor sein", äußerte Mazza abschließend.
Ob er mit seinem Team für eine Überraschung sorgen kann, oder ob Neunkirchen die Tabellenführung ausbaut, bleibt abzuwarten.
Die weiteren Partien:
Der TuS Mondorf holte in den vergangenen drei Partien jeweils einen Zähler - konnte sich somit zeitgleich allerdings nicht von den direkten Abstiegsplätzen absetzen. Nur drei Punkte trennen den Zwölftplatzierten aktuell von der roten Zone. Die Hausherren brauchen daher einen Dreier gegen die kommenden Gäste aus Wiehl. Der FV fing sich in den vergangenen Wochen und ergatterte fünf Zähler aus den vergangenen vier Partien. Somit holte sich der FV Wiehl wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Mit dem zweiten Dreier der Spielzeit könnten die Gäste den Abstand auf das rettende Ufer enorm verringern.
Der FV Bonn-Endenich und Trainer Heiko Dietz beendeten die Zusammenarbeit nach einem mäßigen Start in die Saison. Aktuell steht der Oberliga-Absteiger mit 15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz - hinzu kommt, dass der FV ganze zehn Zähler Rückstand auf die Spitze hat. Am kommenden Spieltag geht es für den neuen Cheftrainer der Bonner gegen den SC Blau-Weiß 06 Köln, der seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Durch die enge Tabellensituation haben die Kölner jedoch die Möglichkeit mit einem Dreier an den Bonnern vorbei zu ziehen. Endenich braucht derweil einen Erfolg um an der Spitzengruppe der Liga anknüpfen zu können.
Beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist das Ziel klar für den kommenden Spieltag: Es muss ein Sieg her, damit der Tabellenführer aus Neunkirchen nicht davon zieht. Sechs Punkte trennen den SC aktuell von Platz Eins. Der kommende Gegner 1. FC Spich benötigt ebenfalls wieder etwas Zählbares um sich von der roten Zone absetzen zu können. Mit sechs Zählern Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge lebt der FC weiterhin gefährlich. Andererseits könnte Spich mit einem Dreier auch einige Plätze in der Tabelle gut machen.
Mit sieben Zählern aus den vergangenen drei Liga-Begegnungen spielte sich der SSV Homburg-Nümbrecht in die Spitzengruppe der Liga - sieben Punkte trennen ihn von der Tabellenführung und nur einer vom zweiten Rang. Die ungeschlagene Serie wollen die Homburger auch im kommenden Duell fortsetzen. Gegner SC Fortuna Bonn beendete die Negativserie am neunten Spieltag gegen Hohkeppel, verlor jedoch am vergangenen Spieltag knapp in Lindenthal. Dadurch verblieben die Bonner auf einem direkten Abstiegsplatz, den sie mit einem Erfolg gegen den SVV verlassen könnten.
Die dritte Niederlage der Spielzeit musste der SV Grün-Weiss Brauweiler am vergangenen Spieltag in Nümbrecht hinnehmen. Somit erhöhte sich der Rückstand auf die Spitze auf sechs Punkte. Um den Anschluss an Neunkirchen nicht zu verlieren ist ein Seig im kommenden Liga-Duell Pflicht für die Grün-Weissen. Es geht gegen den TuS Marialinden, der aktuell auf dem 13. Rang verweilt. In den vergangenen zwei Liga-Partien verloren die Gäste deutlich und blieben somit nur knapp vor der roten Zone. Durch eine Pleite könnte der TuS noch zurück fallen, somit braucht Marialinden etwas Zählbares.
Das formschwächste Team der Liga kommt aktuell aus Schlebusch. Der SV verlor die vergangenen fünf Liga-Partien - hinzu kam ein Aus im Pokal unter der Woche. Somit stehen die Schlebuscher auf dem vorletzten Tabellenplatz und brauchen nun wieder Punkte um aus dem Negativstrudel zu entkommen. Am kommenden Spieltag trifft der SV Schlebusch auf den SC Rheinbach, der sieben Zähler aus den vergangenen drei Liga-Partien holte. Durch die kleine ungeschlagene Serie kletterte der SC bis auf den neunten Rang. Bei einem weiteren Erfolg ist sogar das Erreichen des sechsten Platzes möglich für die Rheinbacher.