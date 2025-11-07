Flittard will für eine Überraschung sorgen, Schlebusch braucht Wende

Ein spannendes Duell ist das Aufeinandertreffen zwischen dem FV Bad Honnef und dem SV Eintracht Hohkeppel II. Während der FV aktuell auf dem fünften Rang verweilt, steht Hohkeppel mit nur zwei Punkten weniger auf dem sechsten Platz.

"Wir haben eine spannende Partie vor der Brust. Mit Hohkeppel kommt erstens eine ambitionierte Mannschaft auf uns zu, die eventuell ihren Ansprüchen aktuell hinter her läuft - aber eine fußballerisch sehr gute Mannschaft", sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer des FV. Der Übungsleiter schaute sich am vergangenen Spieltag das Spiel von Hohkeppel gegen Spich an und weiß somit, was auf ihn zukommen wird. "Es ist schwer sich individuell auf den Gegner vorzubereiten", erklärte der Chefcoach - er spielte damit auf die Spieler der ersten Mannschaft in Hohkeppel an, die gelegentlich aushelfen bei der Zweitvertretung.

Krayer blickte allerdings nicht nur auf das kommende Duell, wie er erzählte: "Ich sehe nicht nur das Spiel, sondern allgemein die nächsten drei Spiele gegen Hohenlind und Nümbrecht im Anschluss. Alles drei Mannschaften, die ich unter den Top-Fünf-Mannschaften ansiedele. Wir können nach diesen Spielen konstatieren können, ob wir in der Tabellenregion, wo wir uns jetzt schon ein paar Wochen bewegen, hingehören." Weiter führte der Trainer aus: "Natürlich haben wir es in der eigenen Hand unsere Messlatte zu setzen - sehen das dann aber Spiel für Spiel. Trotzdem charakterisiere ich die nächsten drei Spiele allesamt ähnlich, was die Gegnerstärke und was die Herangehensweise angeht."

Der Sieger des Duells würde sich vorerst den fünften Rang sichern und zeitgleich sich den Platz in der Spitzengruppe der Liga erarbeiten.

Flittard will überraschen

Die Spielvereinigung Flittard konnte dem Negativtrend ein Ende setzen und holte zwei aufeinanderfolgende Liga-Siege. Somit stabilisierte sich die Mannschaft von Angelo Mazza auch in der Tabelle. Am kommenden Spieltag wartet allerdings ein harter Brocken auf sein Team, denn es geht gegen den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, der die vergangenen acht Liga-Partien allesamt gewann.

"Wir blicken positiv und mit voller Vorfreude auf die Partie. Meine Mannschaft wird sehr gut vorbereitet sein und unser Spiel zuhause wie immer mit ganz viel Energie und Emotionen gestalten" sagte Mazza vor dem Duell. Er fügte noch hinzu: "Wir wollen uns für unseren Aufwand belohnen, den wir Woche für Woche auf dem Trainingsplatz lassen und werden auf dem Platz unsere Stärken ausspielen wollen - wissen aber auch genau welch große Qualität der FSV mitbringt, da werden wir uns gut vorbereiten müssen."

Mit einem weiteren Dreier könnte Flittard an der Spitzengruppe der Liga anknüpfen und zeitgleich für eine große Überraschung sorgen. Der Cheftrainer weiß worauf es ankommen wird in dem Spiel. "Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, dann wird es ganz klar auf Mentalität gepaart mit einem guten Matchplan ankommen. Die Fehlerquote mit und gegen den Ball darf dabei nicht außer Acht gelassen werden und muss so minimal wie möglich sein", betonte er.

Bei Mazza und seiner Mannschaft ist die Vorfreude groß - allen voran weil es ein Spiel zuhause ist. "Das Gute daran ist, dass in Flittard die Heimspiele immer etwas besonderes sind. Das kann und wir auch ein Faktor sein", äußerte Mazza abschließend.

Ob er mit seinem Team für eine Überraschung sorgen kann, oder ob Neunkirchen die Tabellenführung ausbaut, bleibt abzuwarten.