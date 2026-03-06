Flittard vor wichtigem Duell in Bonn, Neunkirchen will dran bleiben

Neunkirchen-Seelscheid braucht die drei Zähler, um den Abstand auf Brauweiler nicht größer werden zu lassen. Lindenthal kann derweil mit einem Sieg auf Rang drei springen.

Die vergangenen sieben Liga-Spiele verlor die Spielvereinigung Flittard und rutschte somit bis auf den zwölften Platz ab - drei Punkte Vorsprung sind es noch auf einen direkten Abstiegsplatz. Im kommenden Duell mit dem Tabellenletzten SC Fortuna Bonn muss daher ein Erfolg her.

"Wir werden und müssen das Spiel ohne großen Druck und mit vollem Selbstbewusstsein und allen voran Elan angehen. Wir sind aufgrund der letzten sieben sieglosen Spielen zum Siegen zwar verdammt, aber sehen auch, dass wir im Gegensatz zu Fortuna Bonn auf einem Tabellenplatz stehen, den sie gerne hätten. Daher wissen wir was zu tun ist und müssen diesen besonderen Platz in der Tabelle verteidigen mit allem was wir haben - dementsprechend müssen wir gewappnet sein, denn im Abstiegskampf zählen Tugenden, die wir am Sonntag definitiv brauchen", erklärte Angelo Mazza, Übungsleiter Flittards vor der Partie.

Mit nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz bleibt es weiterhin eng für seine Mannschaft. Der Stellenwert der Partie ist Mazza daher bewusst. "Das Spiel bringt natürlich eine gewisse Brisanz mit sich und kann, je nach Ergebnis, einen neuen Spirit entfachen, den man auch in dieser Situation braucht", äußerte er.

Im Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Bonn und Flittard brauchen beide Vereine unbedingt die drei Punkte.

Die weiteren Spiele:

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr TuS Marialinden Marialinden TuS Mondorf 1920 TuS Mondorf 15:15 live PUSH

Sowohl der TuS Marialinden, als auch der TuS Mondorf holten wichtige Zähler aus den vergangenen Liga-Partien und setzten sich somit von der roten Zone ab. Gesichert sind beide Mannschaften allerdings weiterhin nicht. Der Sieger dieses Aufeinandertreffens würde einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Der FV Bonn-Endenich sicherte sich am vergangenen Spieltag einen wichtigen Dreier. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Bonner in der Tabelle klettern und sich weiterhin im Tabellenmittelfeld festsetzen. Der 1. FC Spich wartet derweil seit zehn Liga-Duellen auf einen Sieg - mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die rote Zone brauchen die Hausherren den so wichtigen Befreiungsschlag.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Honnef Bad Honnef FV Wiehl 2000 FV Wiehl 15:00 PUSH

Durch vier Zähler aus den vergangenen beiden Spielen setzte sich der FV Wiehl von den direkten Abstiegsplätzen ab. Mit einem weitere Punktgewinn könnte der FV den Abstand erweitern. Allerdings kommt mit dem FV Bad Honnef ein harter Gegner auf Wiehl zu, denn die Hausherren sind seit zehn Liga-Begegnungen ungeschlagen und gewannen beide Partien in diesem Jahr. Mit einem weiteren Dreier würde die Heimmannschaft am Tabellenführer aus Brauweiler dran bleiben.

Der SSV Homburg-Nümbrecht ist seit sechs Spielen ungeschlagen und kann mit einem weiteren Erfolg bis auf den dritten Platz springen. Der kommende Gegner SV Schlebusch ist seit vier Partien unbesiegt und arbeitete sich somit bis auf den 14. Rang hoch. Nur noch zwei Zähler trennen den SV von dem rettenden Ufer. Ein Sieg könnte Schlebusch von den direkten Abstiegsplätzen heben.