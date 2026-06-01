Flittard steigt ab, Hohenlind feiert Aufstieg, Neunkirchen ist Meister

Die Spielvereinigung Flittard war gegen den FV Bonn-Endenich zum Siegen verdammt um die Klasse halten zu können. Mustafa Kemal Demirbag brachte die Hausherren auch in Führung (34.), ehe eine Eigentor von Leo Hapke für das 1:1 sorgte (38.). Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Gäste durch Ebrima Demba (46.). Doch Flittard brauchte nicht lange um zu antworten. Ein Doppelschlag von Niklas Carl Uhl (48., 55.) drehte das Spiel. Lange sah es daraufhin nach einem wichtigen Heimdreier der Spielvereinigung aus, bis Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah in der sechsten Minute der Nachspielzeit mitten ins Herz der Hausherren traf und somit für den Abstieg Flittards sorgte.

"In diesem Moment spürst du einfach eine innerliche Leere. Ich werde sicherlich ein paar Tage brauchen um das zu verarbeiten", sagte Flittards Cheftrainer Angelo Mazza nach der Partie. "Ich blicke mit viel Wehmut auf das Spiel gegen Bonn zurück. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben eine tolle Moral gezeigt, konnten aber wie so oft in dieser Saison unseren Vorsprung nicht über die Ziellinie bringen", fügte er über das Spielgeschehen hinzu.

Seine Zeit wird ab dem kommenden Sommer in Flittard enden. Er hätte sich daher gerne mit einem Klassenerhalt verabschiedet. Trotzdem überwiegt nicht die Enttäuschung bei ihm: "Am Ende überwiegt immer der Stolz auf meine Mannschaft. Das sind gute Jungs, die es nicht verdient haben abzusteigen, die aber auch noch alle sehr jung sind."