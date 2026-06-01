Flittard steigt ab, Hohenlind feiert Aufstieg, Neunkirchen ist Meister

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid erledigte seine Hausaufgaben gegen das Schlusslicht SC Fortuna Bonn und sicherte sich somit die Meisterschaft. Dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind reichte derweil ein 1:1-Remis für den dirketen Aufstieg. Die Spielvereinigung Flittard steigt zudem ab. Das war der 29. Spieltag:
Die Spielvereinigung Flittard war gegen den FV Bonn-Endenich zum Siegen verdammt um die Klasse halten zu können. Mustafa Kemal Demirbag brachte die Hausherren auch in Führung (34.), ehe eine Eigentor von Leo Hapke für das 1:1 sorgte (38.). Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Gäste durch Ebrima Demba (46.). Doch Flittard brauchte nicht lange um zu antworten. Ein Doppelschlag von Niklas Carl Uhl (48., 55.) drehte das Spiel. Lange sah es daraufhin nach einem wichtigen Heimdreier der Spielvereinigung aus, bis Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah in der sechsten Minute der Nachspielzeit mitten ins Herz der Hausherren traf und somit für den Abstieg Flittards sorgte.
"In diesem Moment spürst du einfach eine innerliche Leere. Ich werde sicherlich ein paar Tage brauchen um das zu verarbeiten", sagte Flittards Cheftrainer Angelo Mazza nach der Partie. "Ich blicke mit viel Wehmut auf das Spiel gegen Bonn zurück. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben eine tolle Moral gezeigt, konnten aber wie so oft in dieser Saison unseren Vorsprung nicht über die Ziellinie bringen", fügte er über das Spielgeschehen hinzu.
Seine Zeit wird ab dem kommenden Sommer in Flittard enden. Er hätte sich daher gerne mit einem Klassenerhalt verabschiedet. Trotzdem überwiegt nicht die Enttäuschung bei ihm: "Am Ende überwiegt immer der Stolz auf meine Mannschaft. Das sind gute Jungs, die es nicht verdient haben abzusteigen, die aber auch noch alle sehr jung sind."
Die weiteren Partien:
Ricky Fritzen brachte den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung (45.). Kurz nach Wiederbeginn glich Ilias Tazit für den TuS Mondorf aus (46.). Es entwickelte sich eine spannende und umkämpfte Partie, in der allerdings keine weiteren Treffer fielen. Durch das Remis im Parallelspiel zwischen Brauweiler und BW Köln feierte die Borussia trotz einer Punkteteilung den ersehnten Aufstieg.
Der SC Rheinbach feierte einen komfortablen 3:0-Erfolg über den FV Wiehl. Fabian Kaczmarek (9.), Elvin Jashari (64.) und Ulas Önal (65.) markierten jeweils einen Treffer. Der SC verteidigte somit den neunten Platz.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler verspielte seine letzte Chance auf den Aufstieg. Im Duell mit dem SC Blau-Weiß Köln brachte Giulian Goletic die Gäste in Front (37.). Die Hausherren suchten lange nach einer Antwort, die sie erst in der 89. Minute durch Niclas Hoppe fanden (89.). In der Schlussphase drückten die Gastgeber auf die Führung - diese blieb jedoch aus. Stattdessen flog Noah Rouven Kostka (90.) auf Seiten des SV vom Platz, während auch der Kölner Jonas Flatten früher duschen gehen musste (90+6.). Durch das Unentschieden steht fest, dass Brauweiler die Saison auf Rang drei beenden wird.
Das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn machte erneut ein gutes Spiel und das gegen den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Bei der knappen 0:1-Pleite entschied schlussendlich ein Eigentor der Bonner die Partie. Somit feierte Neunkirchen nach dem feststehenden Aufstieg auch die Meisterschaft.
Es war das Duell um den Klassenerhalt, in dem der 1. FC Spich durch einen doppelten Mohamed Madaghri (19., 21.) und Jonas Degenhart (44.) mit einer 3:0-Führung in die Halbzeitpause ging. Im zweiten Abschnitt schlug der SV Schlebusch durch Yaakoub Ouahim (65.) und Sebastian Bamberg (76., 78.) zurück. Durch das 3:3-Remis und die Punkteteilung Flittards feierten beide Vereine den Klassenerhalt.
Die Partie zwischen dem FV Bad Honnef und dem TuS Marialinden musste aufgrund des Wetters abgebrochen werden und wird am morgigen Dienstag um 20 Uhr nachgeholt.