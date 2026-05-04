Flittard mit Lebenszeichen, Spiel in Wiehl kann nicht stattfinden

Flittard sendete ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller – Foto: Linda Skrabs

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid verteidigte durch einen Erfolg die Tabellenspitze. Die Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der SV Grün-Weiss Brauweiler blieben mit eigenen Siegen in Reichweite. Im Tabellenkeller feierten die Spielvereinigung Flittard und der TuS Marialinden wichtige Dreier. Das Spiel zwischen dem FV Wiehl und dem SC Blau-Weiß Köln konnte derweil aufgrund eines Platzfehlers nicht stattfinden. Mit dem SC Fortuna Bonn steht zudem nach dem zurückziehenden SV Eintracht Hohkeppel II der zweite Absteiger fest. Das war der 25. Spieltag:

Sieg soll Kraft für die restlichen Spiele geben

Mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer war die Spielvereinigung Flittard am vergangenen Spieltag zum Siegen verdammt und die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Mazza lieferte.

Ein Doppelschlag von Alexander Miguel Moll (32.) und Kilian Moll (36.) brachte die 2:0-Führung der Hausherren. Im zweiten Abschnitt markierte Alexander Moll seinen Doppelpack (73.), ehe David Matusinski auf 1:3 aus Sicht des SV Schlebusch verkürzte (81.). Die Schlussphase wurde daraufhin noch turbulent. Zunächst traf auch Kilian Moll ein zweites Mal (89.), bevor auch Matusinski ebenfalls einen Doppelpack feierte (90.). Für den 5:2-Endstand sorgte Claudio Vizzini (90.). "Ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, die endlich befreit und total fokussiert und strukturiert Fußball gespielt hat. Die letzten Wochen haben sehr weh getan, aber wir haben nie aufgehört weiter zu arbeiten und uns mit dieser guten Leistung belohnt", sagte Cheftrainer Mazza über das Spiel seiner Truppe.