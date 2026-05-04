Flittard mit Lebenszeichen, Spiel in Wiehl kann nicht stattfinden

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid verteidigte durch einen Erfolg die Tabellenspitze. Die Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der SV Grün-Weiss Brauweiler blieben mit eigenen Siegen in Reichweite. Im Tabellenkeller feierten die Spielvereinigung Flittard und der TuS Marialinden wichtige Dreier. Das Spiel zwischen dem FV Wiehl und dem SC Blau-Weiß Köln konnte derweil aufgrund eines Platzfehlers nicht stattfinden. Mit dem SC Fortuna Bonn steht zudem nach dem zurückziehenden SV Eintracht Hohkeppel II der zweite Absteiger fest. Das war der 25. Spieltag:
Mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer war die Spielvereinigung Flittard am vergangenen Spieltag zum Siegen verdammt und die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Mazza lieferte.
Ein Doppelschlag von Alexander Miguel Moll (32.) und Kilian Moll (36.) brachte die 2:0-Führung der Hausherren. Im zweiten Abschnitt markierte Alexander Moll seinen Doppelpack (73.), ehe David Matusinski auf 1:3 aus Sicht des SV Schlebusch verkürzte (81.). Die Schlussphase wurde daraufhin noch turbulent. Zunächst traf auch Kilian Moll ein zweites Mal (89.), bevor auch Matusinski ebenfalls einen Doppelpack feierte (90.). Für den 5:2-Endstand sorgte Claudio Vizzini (90.).
"Ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, die endlich befreit und total fokussiert und strukturiert Fußball gespielt hat. Die letzten Wochen haben sehr weh getan, aber wir haben nie aufgehört weiter zu arbeiten und uns mit dieser guten Leistung belohnt", sagte Cheftrainer Mazza über das Spiel seiner Truppe.
Durch den Sieg verkürzte Flittard den Abstand auf das rettende Ufer um drei Punkte. Mit Blick auf die restliche Spielzeit erklärte der Übungsleiter: "Wir hoffen und werden bis zum Ende alles geben - alles andere an Gedanken gibt es bei uns nicht, auch wenn es schwer ist, aber die Mannschaft kann das und muss weiter mit freiem Kopf Fußball spielen." Weiter führte er aus: "Der Sieg gibt einem natürlich nochmal den nötigen Impuls, den du in dieser Situation brauchst und wir nehmen den Schwung jetzt mit und versuchen mit aller Macht, wie auch im letzten Jahr, alles zu geben für das Ziel Klassenerhalt. Bis zum Saisonende heißt daher die Devise: Aufgeben ist keine Option."
Flittard sendete durch den Dreier ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Schlebusch muss nach erfolgreichen Wochen einen Rückschlag hinnehmen.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind bleibt weiterhin perfekt im Jahr 2026. Beim 3:0-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn netzten Justus Urbig (45.), Joshua Hauschke (53.) und Luca Noel Kalinic (72.). Die Borussia blieb durch den Erfolg am Tabellenführer aus Neunkirchen dran. Für die Fortuna geht es derweil nach drei aufeinanderfolgenden Jahren in der Landesliga zurück in die Bezirksliga.
Bereits nach einer Minute brachte Ilias Tazit den TuS Mondorf in Führung. Es dauerte etwas, bis der FV Bad Honnef eine Antwort auf den frühen Rückstand fand. In der 67. Minute war es dann allerdings soweit, denn Markus Wiemer traf zum 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht und somit verblieb der FV auf Rang vier. Mondorf kletterte derweil auf Platz sieben.
Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid setzte seine Siegesserie auch gegen den FV Bonn-Endenich fort. Beim 3:0-Auswärtserfolg trafen Kjell Simnonia (16.), Tim Dreilich (26.), und Marc Schneider (33.) für den Meisterschaftskandidaten, der somit auch die Tabellenführung verteidigen konnte. Endenich blieb auf Platz sechs.
Der TuS Marialinden feierte einen späten Erfolg beim SC Rheinbach und verschaffte sich somit Luft im Abstiegskampf. Dabei brachte Fabian Kaczmarek die Hausherren in Minute 35 noch in Führung. Doch nur kurze Zeit später konnte Roger Schäfer ausgleichen (40.). Danach sah es lange nach einer Punkteteilung aus, bis Patrick Mocan den wichtigen 2:1-Siegtreffer der Gäste erzielte (90.) und Marialinden somit mit dem zweiten Sieg in Serie auf Rang zehn kletterte. Rheinbach fiel derweil auf Rang acht.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler zeigte eine Reaktion auf die Niederlage gegen Hohenlind. Im Duell mit dem SSV Homburg-Nümbrecht stellten Alexander Gerhards (30.) und Lukas Stegemann (34.) per Doppelschlag auf 2:0 für den SV. Dogukan Bülbül machte das Spiel kruz vor dem Ende mit dem 1:2 noch einmal spannend, allerdings konnte der Favorit den knappen Vorsprung über die Zeit bringen und blieb somit in Reichweite zum ersten Platz. Nümbrecht verbleibt auf Rang vier.
Das Spiel zwischen dem FV Wiehl und dem SC Blau-Weiß Köln wurde abgesagt. Ein ca. 30 cm langes Stück Kunstrasen-Linie löste sich am Samstag im Halbkreis vor dem Gast-Tor. In Absprache zwischen dem Verein und dem Sportamt der Stadt Wiehl wurde die Sportanlage vorerst für den Spielbetrieb gesperrt. An einer Lösung des Problems wird gearbeitet.