Die SpVg Flittard hat nun zehn Punkte Vorsprung. – Foto: Christian Kreuer

Flittard holt die Big-Points im Aufstiegskampf Bezirksliga, Staffel 1: Im Duell des Ersten gegen den Zweiten setzt sich Flittard durch und ist auf bestem Wege Richtung Landesliga.

Die SpVg Flittard war in Staffel 1 der Bezirksliga in dieser Saison ganz klar das Maß aller Dinge. Mit sieben Punkten Vorsprung hatte sich Flittard schon ein ordentliches Polster erspielt. Am 14. Spieltag war aber der ärgste Verfolger Germania Zündorf zu Gast. Bei einem Germania-Sieg hätte der Aufstiegskampf noch einmal neue Spannung bekommen - dazu sollte es aber nicht kommen.

Flittard dreht das Spiel Das Topspiel hatte seinen ersten Höhepunkt nach nur vier Minuten und der verlief zugunsten des leichten Außenseiters. Dogukan Tasli bracht die Germania in Führung und schob Zündorf damit in der Blitztabelle auf vier Punkte an Spitzenreiter Flittard ran. Eine Standardsituation holte die Spielvereinigung zurück ins Spiel. Marco Selbach verwandelte in der 21. Minute einen direkten Freistoß und glich damit zum 1:1 aus. Ihren ersten Höhepunkt sah die erste Halbzeit sehr früh, den letzten sehr spät: In der vierten Minute der Nachspielzeit besorgte Florian Hensel die Führung für Flittard.

Die zweite Halbzeit gehörte komplett den Gastgebern. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da zeigte der Unparteiische auf den Punkt - Fabian Brockmeyer nutzte den fälligen Foulelfmeter zum 3:1. In den letzten Minuten machte Flittard aus dem eigentlich recht engen Topspiel einen klaren Sieg. In der 81. Minute traf Stephan Heiler zum 4:1 und sorgte damit für die Entscheidung. Sebastian Tillmann setzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit sogar noch einen drauf - der 5:1-Endstand.