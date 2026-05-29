Flittard hofft auf Schützenhilfe, Hohenlind in Lauerstellung

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn will der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind muss derweil gegen den TuS Mondorf ran. Im Tabellenkeller ist die Spielvereinigung Flittard zum Siegen verdammt - zeitgleich muss die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Mazza auf einen Sieger im Duell 1. FC Spich gegen den SV Schlebusch hoffen.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist weiterhin in diesem Jahr ungeschlagen. Hinzu kommt eine unfassbare Siegesserie von zehn Dreiern in Folge. Den Aufstieg hat der SC jedoch weiterhin nicht in eigener Hand. Mit drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und dem um einiges schlechteren Torverhältnis muss die Borussia auf Patzer des Tabellenführers aus Neunkirchen hoffen.
Zeitgleich muss die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Zinken ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Am kommenden Spieltag wartet der TuS Mondorf auf seine Mannschaft. "Wir blicken voller Vorfreude auf das Spiel am Sonntag. Nach dem spielfreien Wochenende können wir endlich wieder mitwirken und wollen die drei Punkte bei uns behalten", sagte der Übungsleiter des Favoriten.
Durch das Remis von Seelscheid am vergangenen Spieltag gibt es neue Hoffnungen für Hohenlind. Auf die Frage, ob die Meisterschaft ein aktives Thema im Verein ist, antwortete Zinken: "Unser Fokus liegt darauf, wie jede Woche, wieder 90 Minuten unsere Leistung als Team auf den Platz zu bringen. Allerdings ist uns natürlich bewusst, dass wir mit einem Sieg etwas Großes erreichen können."
Mit einem Sieg könnte die Borussia zumindest Druck auf den Liga-Primus ausüben. Gleichzeitig muss der SC allerdings auf Schützenhilfe hoffen.
Die weiteren Partien:
Die Spielvereinigung Flittard steht mit dem Rücken zur Wand. Zum einen muss der Abstiegskandidat gegen den formstarken FV Bonn-Endenich gewinnen und zum anderen darf die Partie zwischen Spich und Schlebusch nicht in einem Remis enden. Falls die Spielvereinigung nicht gewinnt, oder die andere Begegnung in einer Punkteteilung endet, dann wäre Flittard abgestiegen. Endenich könnte derweil mit dem vierten Sieg in Serie auf Platz vier springen.
Am vergangenen Spieltag feierte der FV Wiehl den Klassenerhalt. Im Duell mit dem punktgleichen SC Rheinbach geht es um die Eroberung des neunten Platzes, um am Ende der Saison möglicherweise einstellig zu sein.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler hat weiterhin die Chance die Spielzeit auf dem zweiten Platz zu beenden. Dafür müssen die Grün-Weissen die verbleibenden zwei Partien für sich entscheiden. Am kommenden Spieltag geht es gegen den SC Blau-Weiß Köln, der den siebten Platz im Blick hat.
Durch das mit Abstand beste Torverhältnis der Liga benötigt der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nur einen Dreier gegen das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn um die Meisterschaft so gut wie klar zu machen. Es wird allerdings nicht so leicht für den Liga-Primus, denn die Fortuna zeigte sich gestärkt in den vergangenen Wochen.
In diesem Duell geht es um den direkten Klassenerhalt. Bei einer Niederlage oder einem Remis Flittards wären beide Mannschaften gerettet. Falls die Spielvereinigung jedoch gewinnt, dann ist nur der Sieger dieser Partie gerettet. Bei einem Remis wären aufgrund des Torverhältnisses vermutlich sowohl der 1. FC Spich, als auch der SV Schlebusch sicher durch.
Beim FV Bad Honnef will der formstarken TuS Marialinden den fünften Sieg in Folge einfahren, um den siebten Platz verteidigen zu können. Zeitgleich will der TuS einen gebührenden Saisonabschluss feiern, denn am letzten Spieltag muss der Verein kein Spiel bestreiten. Der FV will derweil Rang vier behalten.