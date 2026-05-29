Flittard hofft auf Schützenhilfe, Hohenlind in Lauerstellung

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist weiterhin in diesem Jahr ungeschlagen. Hinzu kommt eine unfassbare Siegesserie von zehn Dreiern in Folge. Den Aufstieg hat der SC jedoch weiterhin nicht in eigener Hand. Mit drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und dem um einiges schlechteren Torverhältnis muss die Borussia auf Patzer des Tabellenführers aus Neunkirchen hoffen.

Zeitgleich muss die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Zinken ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Am kommenden Spieltag wartet der TuS Mondorf auf seine Mannschaft. "Wir blicken voller Vorfreude auf das Spiel am Sonntag. Nach dem spielfreien Wochenende können wir endlich wieder mitwirken und wollen die drei Punkte bei uns behalten", sagte der Übungsleiter des Favoriten.

Durch das Remis von Seelscheid am vergangenen Spieltag gibt es neue Hoffnungen für Hohenlind. Auf die Frage, ob die Meisterschaft ein aktives Thema im Verein ist, antwortete Zinken: "Unser Fokus liegt darauf, wie jede Woche, wieder 90 Minuten unsere Leistung als Team auf den Platz zu bringen. Allerdings ist uns natürlich bewusst, dass wir mit einem Sieg etwas Großes erreichen können."