Flittard beendet Negativlauf, Brauweiler baut die Tabellenführung aus

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Es läuft von Spieltag zu Spieltag immer besser beim Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler. Mit einem Erfolg in letzter Minute gegen den SC Rheinbach und einem Patzer vom Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid vergrößerte der Liga-Primus den Abstand an der Spitze. Beim FV Bonn-Endenich und FV Bad Honnef wurden Kantersiege gefeiert. Die Spielvereinigung Flittard beendete zeitgleich den Negativtrend. Das war der 18. Spieltag:
Nach drei aufeinanderfolgenden Liga-Siegen wollte der Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler die Tabellenführung mit einem Dreier gegen den SC Rheinbach ausbauen. Doch die Gäste machten dem Erstplatzierten das Leben von Beginn an schwer.
Brauweiler hatte Probleme und kassierte früh das 0:1 durch Philip Pietrek (3.). "Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und waren zu Beginn noch im Tiefschlaf, als der Gegner ganz gemütlich guten Morgen gesagt und das 0:1 gemacht hat. In der ersten Halbzeit haben wir uns insgesamt schwer getan, die richtigen Gänge zu finden und konnten leider nur sehr wenig von dem zeigen, was wir uns vorgenommen hatten", erklärte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers.
Doch im zweiten Abschnitt steigerte sich seine Mannschaft. Durch einen Foulelfmeter, verwandelt durch Nick Brisevac (50.), gelang den Grün-Weissen der wichtige Ausgleichstreffer. "In der zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich besser aus der Kabine gekommen und kommen durch einen unstrittigen Elfmeter zum Ausgleich. Danach hat man natürlich gemerkt, dass wir unbedingt das 2:1 machen wollten", verriet der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Sowohl wir als auch Rheinbach hatten Möglichkeiten, um in Führung zu gehen und am Ende fällt das Siegtor für uns."
Es sah zwar lange nach einer Punkteteilung beider Verein aus, allerdings hatte Phillip Fleischer in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Idee und somit schoss er sein Team im letzten Atemzug der Partie zum Sieg. Bilgin beschrieb die Gefühlslage nach dem Last-Minute-Tor: "Es ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir in den letzten Minuten noch treffen. Das zeigt einfach, dass die Jungs bis zum Schluss an sich glauben und immer daran glauben, dass noch etwas möglich ist. Der Treffer war natürlich extrem emotional. Die Art und Weise, wie wir danach zusammen gejubelt haben, zeigt, wie groß der Zusammenhalt in der Mannschaft ist."
Trotz der starken Gegenwehr des Gegners schnappten sich die Hausherren die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Das Duell hätte dabei allerdings auch in eine andere Richtung gehen können. "Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber bekanntlich wird Fußball ja von hinten erzählt und die Story dieses Spiels ist, dass wir durch ein Traumtor in der 93. Minute 2:1 gewonnen haben und uns über den nächsten Sieg freuen können", sagte der Chefcoach des SV.
Brauweiler nutzte den Patzer vom Verfolger aus Neunkirchen und vergrößerte den Abstand auf den FSV auf insgesamt sieben Punkte. Bilgin schaut jedoch gleich schon auf die nächste Aufgabe: "Das war ein sehr wichtiger Heimsieg für uns. Aber ab heute richten wir den Fokus wieder auf das nächste Spiel am kommenden Sonntag." Dann geht es für ihn und sein Team nach Mondorf.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sicherte sich drei wichtige Punkte im Top-Duell gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Ricky Fritzen entwickelte sich dabei zum Spieler des Spiels.
Die Gäste gingen in der 42. Minute durch einen direkten Freistoß von Jonas Friesen in Führung. Allerdings antworteten die Hausherren gleich doppelt in Person von Fritzen, der zunächst zum 1:1-Ausgleich traf (44.), ehe er noch in Halbzeit eins zur 2:1-Führung einnetzte (45+2.).
In der zweiten Hälfte drängte der FSV auf den Ausgleich, scheiterte jedes Mal jedoch an sich selbst oder einem starken Nick Esser, der einige Chancen zunichte machte. Schlussendlich brachte der SC die 2:1-Führung über die Zeit und freute sich somit über einen weiteren Dreier. "Es war das erwartet schwere Spiel mit dem etwas glücklicheren Ausgang für uns. Eine effiziente Offensive und ein gut aufgelegter Nick Esser haben heute den Unterschied ausgemacht", sagte Sascha Zinken, Übungsleiter der Borussia über die Partie.
Sein Team ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen in der Liga. Der Cheftrainer lobte daher seine Truppe: "Wie wir mit der aktuellen Situation umgehen ist unglaublich. Jeder einzelne ist bereit, alles aus sich rauszuholen und auch über die Grenzen Gas zu geben. Ich kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen."
Durch den Erfolg verkürzte Hohenlind den Abstand auf Rang zwei auf zwei Zähler. Neunkirchen verlor derweil den Anschluss an die Tabellenspitze.
Die weiteren Partien:
Der TuS Marialinden sammelte wichtige Zähler im Kampf um die Klasse. Nach nur zwei Minuten musste Lennox Dittrich vom Platz - von da an agierte der TuS Mondorf in Unterzahl. In der 61. Minute brachte Torjäger Andre Peters die Hausherren in Führung. Die Gäste versuchten weiterhin alles und kamen kurz darauf durch Haytam Bouskouchi zum Ausgleich (62.). Das 2:1-Siegtor der Heimmannschaft fiel durch Rene Engelbertz (67.). Marialinden setzte sich somit von der roten Zone ab, während Mondorf im Tabellenmittelfeld verbleibt.
Beim FV Bonn-Endenich ging es durch den zweiten Dreier in Folge weiter bergauf. Beim klaren 5:1-Erfolg gegen den 1. FC Spich trafen Amin Haj-Yahya (33.) und Ertugrul Ünal (70.) jeweils einmal. Elias Bosbach glänzte zeitgleich mit einem Dreierpack (23., 48., 59.) und verhalf seiner Mannschaft somit zu einem wichtigen Sieg. Jonas Degenhart sorgte in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 1:5 nur noch für Ergebniskosmetik. Die Bonner kletterten auf Platz sieben, während Spich nur knapp über dem Strich steht.
Auch beim FV Bad Honnef durfte sich über ein Kantersieg gefreut werden. Jan-Carl Schmitz brachte den FV in Führung (36.), ehe Justus Dabringhausen den 1:1-Ausgleich für den FV Wiehl erzielte (40.). In der zweiten Hälfte dominierte der Favorit jedoch das Geschehen und kam durch Elhan Islamovic (51.), Philip Miermann (57.) und Timo Balte (64.) zu einem komfortablen 4:1-Heimerfolg. Bad Honnef verteidigte den dritten Platz. Wiehl muss sich nach erfolgreichen Wochen geschlagen geben.
Der SV Schlebusch feierte einen wichtigen Punktgewinn beim SSV Homburg-Nümbrecht und verkürzte den Abstand auf das rettende Ufer auf einen Zähler. Auf den Führungstreffer der Hausherren durch Henry Schäumer, antwortete der Underdog durch Sebastian Bamberg (55.). Schlebusch blieb somit auch im fünften Liga-Spiel in Folge ungeschlagen. Nümbrecht blieb auf Rang fünf.
Die Spielvereinigung Flittard beendete ihren Negativlauf von sieben Niederlagen in Serie mit einem Erfolg beim Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn. Nach 26 Minuten führten die Gäste durch Treffer von Adam Bouali (12.), Ashraaf Yamba (21.) und Mate Milos (26.) mit 3:0. Diese komfortable Führung nahm die Spielvereinigung auch mit in die Halbzeit. Doch kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Kai Nierada auf 1:3 (46.), ehe Ilias Khebatti auf 2:3 stellte (48.). Zwar erhöhte Bouali in der 55. Minute auf 4:2, allerdings fanden die Hausherren durch Daniel Somuah auch darauf eine Antwort (78.). Die endgültige Entscheidung in dieser turbulenten Partie brachte Rostand Ndoumi-Kemadjou mit seinem Tor zum 5:3-Endstand. Flittard verschaffte sich Luft im Keller. Für die Fortuna wird es derweil ehr eng im Kampf um die Klasse.