Flittard beendet Negativlauf, Brauweiler baut die Tabellenführung aus

Nach drei aufeinanderfolgenden Liga-Siegen wollte der Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler die Tabellenführung mit einem Dreier gegen den SC Rheinbach ausbauen. Doch die Gäste machten dem Erstplatzierten das Leben von Beginn an schwer.

Doch im zweiten Abschnitt steigerte sich seine Mannschaft. Durch einen Foulelfmeter, verwandelt durch Nick Brisevac (50.), gelang den Grün-Weissen der wichtige Ausgleichstreffer. "In der zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich besser aus der Kabine gekommen und kommen durch einen unstrittigen Elfmeter zum Ausgleich. Danach hat man natürlich gemerkt, dass wir unbedingt das 2:1 machen wollten", verriet der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Sowohl wir als auch Rheinbach hatten Möglichkeiten, um in Führung zu gehen und am Ende fällt das Siegtor für uns."

Brauweiler hatte Probleme und kassierte früh das 0:1 durch Philip Pietrek (3.). "Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und waren zu Beginn noch im Tiefschlaf, als der Gegner ganz gemütlich guten Morgen gesagt und das 0:1 gemacht hat. In der ersten Halbzeit haben wir uns insgesamt schwer getan, die richtigen Gänge zu finden und konnten leider nur sehr wenig von dem zeigen, was wir uns vorgenommen hatten", erklärte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers.

Es sah zwar lange nach einer Punkteteilung beider Verein aus, allerdings hatte Phillip Fleischer in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Idee und somit schoss er sein Team im letzten Atemzug der Partie zum Sieg. Bilgin beschrieb die Gefühlslage nach dem Last-Minute-Tor: "Es ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir in den letzten Minuten noch treffen. Das zeigt einfach, dass die Jungs bis zum Schluss an sich glauben und immer daran glauben, dass noch etwas möglich ist. Der Treffer war natürlich extrem emotional. Die Art und Weise, wie wir danach zusammen gejubelt haben, zeigt, wie groß der Zusammenhalt in der Mannschaft ist."

Trotz der starken Gegenwehr des Gegners schnappten sich die Hausherren die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Das Duell hätte dabei allerdings auch in eine andere Richtung gehen können. "Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber bekanntlich wird Fußball ja von hinten erzählt und die Story dieses Spiels ist, dass wir durch ein Traumtor in der 93. Minute 2:1 gewonnen haben und uns über den nächsten Sieg freuen können", sagte der Chefcoach des SV.

Brauweiler nutzte den Patzer vom Verfolger aus Neunkirchen und vergrößerte den Abstand auf den FSV auf insgesamt sieben Punkte. Bilgin schaut jedoch gleich schon auf die nächste Aufgabe: "Das war ein sehr wichtiger Heimsieg für uns. Aber ab heute richten wir den Fokus wieder auf das nächste Spiel am kommenden Sonntag." Dann geht es für ihn und sein Team nach Mondorf.

Fritzen und Esser führen Lindenthal-Hohenlind zum Sieg

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sicherte sich drei wichtige Punkte im Top-Duell gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Ricky Fritzen entwickelte sich dabei zum Spieler des Spiels. Die Gäste gingen in der 42. Minute durch einen direkten Freistoß von Jonas Friesen in Führung. Allerdings antworteten die Hausherren gleich doppelt in Person von Fritzen, der zunächst zum 1:1-Ausgleich traf (44.), ehe er noch in Halbzeit eins zur 2:1-Führung einnetzte (45+2.). In der zweiten Hälfte drängte der FSV auf den Ausgleich, scheiterte jedes Mal jedoch an sich selbst oder einem starken Nick Esser, der einige Chancen zunichte machte. Schlussendlich brachte der SC die 2:1-Führung über die Zeit und freute sich somit über einen weiteren Dreier. "Es war das erwartet schwere Spiel mit dem etwas glücklicheren Ausgang für uns. Eine effiziente Offensive und ein gut aufgelegter Nick Esser haben heute den Unterschied ausgemacht", sagte Sascha Zinken, Übungsleiter der Borussia über die Partie. Sein Team ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen in der Liga. Der Cheftrainer lobte daher seine Truppe: "Wie wir mit der aktuellen Situation umgehen ist unglaublich. Jeder einzelne ist bereit, alles aus sich rauszuholen und auch über die Grenzen Gas zu geben. Ich kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen." Durch den Erfolg verkürzte Hohenlind den Abstand auf Rang zwei auf zwei Zähler. Neunkirchen verlor derweil den Anschluss an die Tabellenspitze. Die weiteren Partien: