Flintbeker Trainerwechsel zeigt Wirkung: Neuer Chefcoach Marcel Naeve mit 4:3 in Altenholz von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser

Malik Ferhat (re., TSV Flintbek), der Maalik Brackmann (TSV Altenholz verfolgt, gelang ein herrlicher Asist zum 3-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Ost meldete sich der TSV Flintbek zu Wort. In einer torreichen Begegnung setzte sich das Flintbeker Team mit 4:3 beim TSV Altenholz durch. Dieser Dreier ist für die Flintbeker von enormer Bedeutung, da der 13. Tabellenplatz – den sie aktuell innehaben – im Falle von Lizenzverweigerungen in der Regionalliga für SHFV-Vereine noch zum Relegationsplatz zur Kreisliga werden könnte. Nach aktuellem Stand müssten die Tabellendreizehnten zwar keine Abstiegsspiele bestreiten,doch die Ungewissheit um die Lizenzvergabe der schleswig-holsteinischen Regionalligisten sorgt weiterhin für Druck.

Moral und Willensstärke bei Die Verantwortlichen des TSV Flintbek hatten unter der Woche auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich vorzeitig vom am Saisonende ausscheidenden Matthias Liebal getrennt. Die Verantwortung für das Team übernahm sein bisheriger Co-Trainer Marcel Naeve, der nun direkt bei seinem Debüt als Chef an der Seitenlinie einen Erfolg verbuchen konnte.

Naeve zeigte sich nach dem Spiel sichtlich erleichtert über den „mörderwichtigen Sieg“. Angesichts der Tatsache, dass Konkurrenten durch Nichtantreten anderer Teams Punkte geschenkt bekamen, sei der Druck zusätzlich gewachsen.

„Die Jungs waren hochkonzentriert. Wir sind gut ins Spiel gestartet. Haben dann die letzten Aktionen noch gut verteidigen können und konnten einen sehr, sehr, sehr wichtigen Dreier für uns einfahren“, bilanzierte Naeve nach dem Abpfiff. Das schönste Tor gehörte dabei den kurz zuvor eingewechselten Moritz Hüber. Nach einer sehenswerten Flanke von Malik Ferhat in den hinteren Strafraumbereich nahm Hübner das Zuspiel technisch perfekt und volley zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Gäste. „Gebrauchter Tag“ für Altenholz: Verletzungsschock beim Aufwärmen Für den gastgebenden TSV Altenholz begann der Spieltag bereits mit einem herben Rückschlag. Während des Warm-ups zog sich Spielmacher Fabian Feißt eine mutmaßlich schwere Knieverletzung zu. Altenholz-Trainer Nils Lenschau verlor auch deshalb nicht viele Worte: „Zum Spiel kann und möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es für uns von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag war gestern. Das fing schon an mit der schweren Verletzung eines Spielers während des Warm-ups, was uns dann natürlich ein bisschen aus der Bahn und aus dem Rhythmus geschmissen hat“.

Joshua Vinh Grimm (TSV Flintbek) rettet vor dem 3:3-Schützen Keyvan Farokhi (re., Altenholz). – Foto: Ismail Yesilyurt