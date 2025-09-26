Flintbek stoppt Sarau/Bosau mit 3:2

Die SG Sarau/Bosau verpasst es, zumindest für 48 Stunden vom Platz an der Sonne in der Verbandsliga Ost zu grüßen. Voraussetzung wäre ein Sieg mit drei Toren Unterschied gewesen. In der vorgezogenen Partie des 10. Spieltages unterlag die Mannschaft vom gleichberechtigten Trainerduo

Den Rückstand in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter verarbeiteten die Gastgeber recht ordentlich. Mit mehr Ballbesitz kam dann auch der verdiente Ausgleich: In der 39. Minute glich Philipp Truschkowski aus. „Machen dann auch das 2:1 nach Abseits. Ob es das wirklich war, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz gehen wir mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Waren für mich klar besser“, urteilte der SG-Coach vor dem Gang in die Pause.

Nach dem Wiederbeginn deutete vieles auf den 7. Sieg – bei einem Unentschieden – im 10. Spiel für die SG Sarau/Bosau hin, die einen guten Einstieg in die zweiten 45 Minuten fand. Doch die Dezimierung nach einer Gelb-Roten Karte brachte etwas Unordnung in die Reihen der Platzherren. Der TSV Flintbek nutzte das zum 3:1 nach zwei Standardsituationen. Das Glück, das dem TSV letzte Woche gegen die SVG Pönitz beim 0:2 fehlte, stand der Truppe von Matthias Liebal nun zur Seite.

Schlussoffensive ohne Happy End

Auch nach dem 2:3-Anschlusstreffer der SG in den letzten Minuten. „Hatten auch noch die eine oder andere Möglichkeit, vielleicht doch noch den Ausgleich zu machen“, führte Böhme aus. „Alles in allem muss man sagen, wenn man so leicht Geschenke verteilt, hat man das dann an dem Tag auch nicht verdient.“

Flintbek verschafft sich Luft

Die Partie zeigte erneut, dass in dieser Spielklasse fast jeder jeden schlagen kann. Die Flintbeker verschafften sich mit den drei Punkten bei einer nun exakt ausgeglichenen Bilanz nach 9 Spielen Luft zu den unteren Tabellenrängen. Am kommenden Wochenende spielen beide Teams gegen Kellerkinder. Der TSV Flintbek erwartet TSV Plön (Platz 12), die SG Sarau/Bosau reist zum Vorletzten TSV Gremersdorf

und kann Boden wieder gutmachen.

SG Sarau/Bosau: Schacht – Nehring, Prahl, Rodriguez, Jansen – Chatziou (65. Jürgens), Kath – Truschkowski, Prieß, Hagedorn – Clasen (57. Junge).

Trainer: Tony Böhme/Mark Klukas.

TSV Flintbek: Klarmann – Rober, Todic, Pries, Gremmel (84. Horst) – Schemborski, Ratjen, Römpke, Torben Frahm (72. Schiefelbein) – Tietgen (59. Szellas (78. Düzgün)), Kock.

Trainer: Matthias Liebal.

SR: Johannes Fritze (Eutin 08).

Ass.: Dennis Knoop, Kevin Weißmann.

Z.: 70.

Gelb-Rote Karte: Sarau (54.).

Tore: 0:1 Niklas Kock (24., FE), 1:1 Philipp Truschkowski (39.), 1:2 Torben Frahm (59.), 1:3 Jose Gremmel (67.), 2:3 Julian Hagedorn (88.).