„Flink und dribbelstark“ – FC Bayern verpflichtet Talent aus Japan Deal stand schon im September fest

Der FC Bayern München hat sich das nächste Talent geangelt. Taichi Fukui (18) kommt ab dem 1. Januar 2023 an die Säbener Straße.

München – Der Transfer von Taichi Fukui stand schon im September fest – der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag ab 1. Januar 2023. Der Mittelfeldspieler ist bis Juni 2025 an den Rekordmeister gebunden. Vorgesehen ist er für die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München: „Wir freuen uns, dass er nach der Winterpause für uns in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen wird“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer. Holger Seitz fügt an: „Auch aufgrund seiner starken Persönlichkeit sind wir von seinem weiteren Entwicklungspotenzial überzeugt.“

Taichi Fukui ist variabel einsetzbar – kann im Mittelfeld als Sechser, Achter oder Zehner agieren. Am liebsten spielt er aber offensiv, Holger Seitz sagt über ihn: „Taichi ist ein interessantes Talent, ein technisch versierter offensiver Mittelfeldspieler, flink und dribbelstark.“ Bisher spielte er für den japanischen Erstligisten Sagan Tosu – war der jüngste Debütant in der Geschichte des Vereins und kam schon in 14 Partien für die Erste Mannschaft zum Einsatz. Außerdem ist Fukui japanischer U20-Nationalspieler. Zwölfmal kam er schon zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Torerfolg.