"Fliesteden will mehr als nur mithalten in der Landesliga"

SC Fliesteden geht nach dem dramatischen Bezirksliga-Aufstieg mit klarem Kurs in die Landesliga. Co-Trainer Maik Engelhardt über starke Strukturen, mutige Ziele und klare Kritik an der Verbandsarbeit.
Der SC Fliesteden hat in der vergangenen Saison Historisches geschafft – und bleibt dennoch auf dem Boden. Als Aufsteiger aus der Bezirksliga startet der Klub aus dem Rhein-Erft-Kreis nun erstmals in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2. Co-Trainer Maik Engelhardt spricht im Interview über die Bedeutung des Aufstiegs, die ambitionierte Vorbereitung und den Anspruch, mehr als nur die Klasse zu sichern.
„Mit der vergangenen Saison können wir insgesamt sehr zufrieden sein“, bilanziert Engelhardt. Mit 22 Siegen, drei Unentschieden und nur fünf Niederlagen setzte sich Fliesteden am Ende dank der mehr geschossenen Tore gegenüber dem SC Elsdorf an die Spitze der Bezirksliga – und krönte die Spielzeit mit dem Aufstieg. Entscheidend: die klare Linie in Spielweise, Trainingsarbeit und Auftreten. „Diese Geschlossenheit war ein zentraler Erfolgsfaktor“, betont Engelhardt.
Am 22. Juli startete der Landesliga-Neuling in die Vorbereitung. Anders als viele Ligakonkurrenten setzt Fliesteden auf einen bewusst klein gehaltenen Kader, um die Trainingsqualität hochzuhalten und regelmäßig alle Spieler einzubinden. Die Trainingsbeteiligung sei bislang hervorragend. „Der SC Fliesteden ist mit dem Aufstieg mitgewachsen“, so Engelhardt. Sowohl sportlich als auch organisatorisch sei der Übergang „reibungslos“ verlaufen – ein Ergebnis stabiler Vereinsstrukturen und funktionierender Zusammenarbeit im Umfeld.
Die Saisonziele formuliert man in Fliesteden mit Augenmaß. Es gehe nicht in erster Linie um Tabellenplätze, sondern um Entwicklung und Attraktivität: „Wir wollen uns mit den Top-Teams messen und ihnen so oft wie möglich Paroli bieten“, sagt Engelhardt. Gesundheit und mannschaftliche Geschlossenheit haben dabei denselben Stellenwert wie sportlicher Erfolg. „Attraktiver Fußball, mit Leidenschaft und Mut gespielt – das ist unser Maßstab.“
Mit sieben externen Neuzugängen hat der SC Fliesteden seinen Kader gezielt erweitert. Mit dabei: Gianluis Di Fine und Jan-Hendrik Mayer von Fortuna Köln, Marco Stüttgen (Lindenthal), Noah Wölfle (Burtscheid), Frederik Borchert Mouritzen (Pulheimer SC), Nils Lück (Bergisch Gladbach) sowie Alkan Sancarbarlaz (Pesch). Hinzu kommt Co-Trainer Maik Engelhardt selbst, der im Sommer zum Team stieß. Eine Position sei aktuell noch offen – Gespräche liefen.
Auch den Blick auf die Liga verliert man in Fliesteden nicht: Als Meisterschaftsfavoriten sieht Engelhardt die üblichen Verdächtigen: den FC Hürth als Absteiger mit Wiederaufstiegsambitionen, Eintracht Verlautenheide als letztjährigen Vizemeister mit aufgefrischtem Kader und den SV Breinig, der mit einem Offensivfeuerwerk zum Ende der Vorsaison auf sich aufmerksam machte. „Diese Teams werden in jedem Fall ganz oben mitspielen.“
Doch so klar die sportliche Linie in Fliesteden ist, so kritisch blickt Engelhardt auf strukturelle Defizite im Verband. Besonders die späte Bekanntgabe des Spielplans sorgt für Unmut: „Obwohl die Ligazusammensetzung früh steht, kommt der Plan oft viel zu spät – das erschwert die Vorbereitung unnötig.“ Ein weiterer Kritikpunkt: die schleppende Kommunikation im Fall des 1. FC Düren II, der sich erst kurz vor Saisonstart vom Spielbetrieb abmeldete. „Es gibt definitiv Teams, die bereit für die Landesliga wären – durch solche Entscheidungen bleiben sie außen vor. Die Folge: spielfreie Wochenenden, die allen Teams den Rhythmus nehmen.“
Für Engelhardt ist klar: Wer in der Landesliga bestehen will, braucht nicht nur einen funktionierenden Kader, sondern auch klare sportpolitische Rahmenbedingungen. „Wir wünschen uns einfach frühzeitigere, nachvollziehbare Entscheidungen – im Sinne aller Vereine.“
Dennoch blickt man in Fliesteden mit viel Zuversicht auf die neue Spielzeit. Der SC sieht sich gewappnet – sportlich, strukturell und charakterlich. Der Kurs ist gesetzt: mutig, geschlossen und ohne Angst vor großen Namen.