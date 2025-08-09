– Foto: Markus Becker

"Fliesteden will mehr als nur mithalten in der Landesliga" Der Aufsteiger zeigt sich stabil, ambitioniert – und mit klarer Haltung zum Verband

SC Fliesteden geht nach dem dramatischen Bezirksliga-Aufstieg mit klarem Kurs in die Landesliga. Co-Trainer Maik Engelhardt über starke Strukturen, mutige Ziele und klare Kritik an der Verbandsarbeit.

Der SC Fliesteden hat in der vergangenen Saison Historisches geschafft – und bleibt dennoch auf dem Boden. Als Aufsteiger aus der Bezirksliga startet der Klub aus dem Rhein-Erft-Kreis nun erstmals in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2. Co-Trainer Maik Engelhardt spricht im Interview über die Bedeutung des Aufstiegs, die ambitionierte Vorbereitung und den Anspruch, mehr als nur die Klasse zu sichern. „Mit der vergangenen Saison können wir insgesamt sehr zufrieden sein“, bilanziert Engelhardt. Mit 22 Siegen, drei Unentschieden und nur fünf Niederlagen setzte sich Fliesteden am Ende dank der mehr geschossenen Tore gegenüber dem SC Elsdorf an die Spitze der Bezirksliga – und krönte die Spielzeit mit dem Aufstieg. Entscheidend: die klare Linie in Spielweise, Trainingsarbeit und Auftreten. „Diese Geschlossenheit war ein zentraler Erfolgsfaktor“, betont Engelhardt.

Am 22. Juli startete der Landesliga-Neuling in die Vorbereitung. Anders als viele Ligakonkurrenten setzt Fliesteden auf einen bewusst klein gehaltenen Kader, um die Trainingsqualität hochzuhalten und regelmäßig alle Spieler einzubinden. Die Trainingsbeteiligung sei bislang hervorragend. „Der SC Fliesteden ist mit dem Aufstieg mitgewachsen“, so Engelhardt. Sowohl sportlich als auch organisatorisch sei der Übergang „reibungslos“ verlaufen – ein Ergebnis stabiler Vereinsstrukturen und funktionierender Zusammenarbeit im Umfeld. Die Saisonziele formuliert man in Fliesteden mit Augenmaß. Es gehe nicht in erster Linie um Tabellenplätze, sondern um Entwicklung und Attraktivität: „Wir wollen uns mit den Top-Teams messen und ihnen so oft wie möglich Paroli bieten“, sagt Engelhardt. Gesundheit und mannschaftliche Geschlossenheit haben dabei denselben Stellenwert wie sportlicher Erfolg. „Attraktiver Fußball, mit Leidenschaft und Mut gespielt – das ist unser Maßstab.“