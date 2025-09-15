Fliesteden übernimmt die Spitze – Hürth bleibt makellos

Der dritte Spieltag brachte klare Ergebnisse im oberen Tabellenfeld und bittere Momente für die Kellerkinder. Fliesteden und Hürth führen die Tabelle souverän an, während Arnoldsweiler, Helpenstein und Glesch-Paffendorf weiter sieglos bleiben. Besonders die 9:1-Gala von Breinig und der Last-Minute-Erfolg von Teveren sorgten für Schlagzeilen.

Nach Krügermeiers Führungstreffer vergab Lich-Steinstraß per Elfmeter die große Chance auf 2:0, ehe Schiffer kurz nach Wiederanpfiff für Zülpich ausglich. In der Schlussphase drängten beide Teams, blieben aber ohne Erfolg. Beide Vereine bleiben damit ungeschlagen und stehen mit jeweils fünf Punkten im Tabellenmittelfeld. Zülpich ist Sechster, Lich-Steinstraß Siebter.

Helpenstein ging durch Rocco Hoitink in Führung, vergab danach jedoch mehrere Chancen zum Ausbau des Vorsprungs. Kurz vor der Pause schwächte sich der SV durch eine Rote Karte gegen Bate selbst, den fälligen Freistoß verwertete Wilhelm per Kopf zum Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielte Orolade den Siegtreffer für Teveren, das damit auf Rang neun klettert (4 Punkte). Helpenstein bleibt nach drei Niederlagen Schlusslicht der Liga.

Breinig zeigte seine ganze Offensivpower und ließ Glesch-Paffendorf keine Chance. Mbuyi traf gleich viermal, dazu waren Shiraishi, Engels, Emara und Dawodu erfolgreich. Der SV klettert mit 16 Saisontoren auf Platz drei (6 Punkte), während Glesch-Paffendorf mit drei Niederlagen und 16 Gegentoren Tabellenfünfzehnter ist. Trainer Ruhrigs Team gilt damit früh als Anwärter auf die Spitzenplätze.

In einem umkämpften Duell brachte Henkens die Gastgeber in Führung, ehe Czichi in der Nachspielzeit für den Aufsteiger ausglich. Schafhausen wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg, bleibt jedoch ungeschlagen. Mit drei Punkten steht der Absteiger auf Rang zehn, Uevekoven holt immerhin seinen ersten Zähler und ist Elfter. Für beide bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.

Der Aufsteiger überrollte die Viktoria mit einem Offensivfeuerwerk schon in der ersten Halbzeit. Sarpei, Di Fine, Lück und Chanaa erzielten die Tore für den dritten Sieg in Serie. Arnoldsweiler war defensiv überfordert und bleibt mit null Punkten Tabellenvorletzter. Fliesteden stürmt mit makelloser Bilanz an die Spitze (9 Punkte, 13:4 Tore).

Der Absteiger aus Hürth stellte die Weichen früh durch Treffer von Porschen und Assadollahi, ehe Neuhäuser nach der Pause alles klar machte. Eilendorf vergab zwei Großchancen und haderte mit einem vermeintlichen Foul vor dem 0:2. „Wir waren nicht drei Tore schlechter“, resümierte SVE-Trainer Muhovic, während Hürth souverän seine Tabellenführung behauptete (9 Punkte, Platz 2). Der Aufsteiger Eilendorf bleibt punktlos auf Rang zwölf.