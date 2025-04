Fliesteden springt wieder auf eins, Topspiel-Thriller ohne Sieger

Den großen Coup verpasst, dennoch hat Viktoria Birkesdorf noch ein ordentliches Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. Dabei begann das Topspiel nicht gerade nach dem Geschmack der Hausherren. Nach einem langen Ball von Lukas Nottbeck startete Abdelkader Boubker durch und chippte den Ball gekonnt an Keeper Max Rogge zur Führung vorbei (15.). Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten.

Zunächst streichelte ein Freistoß von von Nikolaos Chouliaras noch das Quergebälk (18.). Und auch wenig später wurde ein ruhender Ball des 32-Jährigen brandgefährlich: Manuel Junglas im Fünfmeterraum und köpfte zum Ausgleich ein (29.). In der Folge blieb es in umkämpftes wie ausgeglichenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel stach Horrem wieder zuerst: Florian Welter war auf der linken Grundlinie durch und fand mit einem Querpass Boubker, der erneut die Nerven behielt und die Kugel über die Linie drückte (60.). Birkesdorf war um eine erneute Antwort bemüh und schließlich durch einen weiteren ruhenden Ball erlöst. Chouliaras brachte einen Eckball auf den kurzen Pfosten, Winter-Zugang Julian Perse war zur Stelle und stocherte den Ball ins Tor (80.) - in den vergangenen vier Partien konnte sich der 27-Jährige jeweils in die Torschützenliste eintragen.

Die kurzweilige Partie hatte aber noch eine packende Schlussphase im Gepäck. Zunächst zog Jonas Varona nach einem langen Ball Richtung Zentrum und überwand Schlussmann Tim Nickstadt von der Strafraumkante mit einem zielgenauen Abschluss ins Eck (87.). Doch noch eine Wendung stand auf dem Plan, die Führung der Viktoria sollte nicht lange halten. Rogge konnte einen zentralen Abschluss on Alexander Kochs nur noch vorne abprallen lassen, Dominic Moll stand genau richtig und tippte den Ball kurz vor der Torlinie nur noch ins Netz (89.). Mehr ging nicht mehr, letztlich gibt der HSV die Tabellenführung aus der Hand, rutscht aber immerhin nur auf Platz zwei, weil parallel auch Hilal-Maroc patzte.

Viktoria Birkesdorf – Horremer SV 1919 3:3

Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Manuel Junglas, Niklas Greven (46. Florian Wirtz) (80. Ibrahim Younis), Tim Greven, Jonas Schneider, Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Tim Pieck (72. Marius Koep), Nikolaos Chouliaras, Jonas Varona, Julian Perse - Trainer: Marius Schinke - Trainer: Willy Kirschbaum

Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Christoph Albrecht, Jan Schulz, Sebastian Golz, Noah Retterath, Abdelkader Boubker (79. Mehmet-Kaan Lal), Lukas Nottbeck, Stefan Weitz (69. Dominic Moll), Sandro Pietsch, Leon Soszynski (85. Alexander Kochs), Florian Welter - Trainer: Oliver Lehrbach

Schiedsrichter: Yannick Moll (Waldfeucht)

Tore: 0:1 Abdelkader Boubker (15.), 1:1 Manuel Junglas (29.), 1:2 Abdelkader Boubker (60.), 2:2 Julian Perse (80.), 3:2 Jonas Varona (87.), 3:3 Dominic Moll (89.)

