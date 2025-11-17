Fliesteden schockt Spitzenreiter, Breinig bleibt dran

Der 12. Spieltag der Landesliga Staffel 2 brachte die erste Saisonniederlage des Spitzenreiters FC Hürth und verschärft den Kampf um die Spitzenplätze erheblich. Fliesteden arbeitete sich mit einem Überraschungserfolg auf Rang vier nach vorne, während Breinig durch einen souveränen Derbysieg weiter Druck auf den Tabellenführer ausübt. Am anderen Ende feiern Glesch-Paffendorf und Arnoldsweiler wichtige Erfolge im Abstiegskampf.
Glesch-Paffendorf feierte den ersten Saisonsieg und profitierte dabei von zwei frühen Treffern durch Burak Hendem, die den Grundstein für den wichtigen Heimerfolg legten. Zwar gelang Moritz Borell noch vor der Pause der Anschluss, doch nach einer Roten Karte gegen Tom Krügermeier verteidigte Lich-Steinstraß vergeblich gegen zunehmend leidenschaftlich verteidigende Gastgeber. Im Tabellenkeller rückt Viktoria damit wieder in Schlagdistanz.
Zülpich bestätigte seine starke Form durch eine frühe 2:0-Führung, jeweils per Strafstoß durch Marvin Iskra und Devin Nickisch, ehe Helpenstein kurzzeitig verkürzte. Der TuS antwortete jedoch mit einem Doppelschlag durch Tim Birkenheuer und erneut Iskra, bevor Pascal Schiffer nachlegte und das Ergebnis in die Höhe schraubte. Das späte Tor von David Shofinari änderte nichts an der deutlichen ersten Heimniederlage für die Gäste seit mehreren Wochen.
Kurdistan Düren setzte sich in einem torreichen und intensiven Spiel dank einer starken Mentalitätsleistung durch und ging dreimal in Führung, unter anderem durch Treffer von Cayan Baysan, Deagir Ilunga und Veli Cebe. Schafhausen kämpfte sich durch Joker Nico Schunk zwei Mal zurück, doch Adrian Muliqi entschied die Partie kurz nach dessen erstem Treffer. Die Gastgeber wurden erst in der Schlussphase erneut gefährlich, konnten den Rückstand aber nicht mehr vollständig aufholen.
In einem lange ausgeglichenen Spiel setzte sich Breinig durch eine starke Schlussphase durch und entschied die Partie dank eines Doppelpacks von Joseph Mbuyi innerhalb von drei Minuten. Eilendorf hatte vor allem im ersten Durchgang die beste Gelegenheit durch Aljoscha Feese, ließ diese jedoch ungenutzt, bevor kurz vor Schluss Jan Gruhn zum Endstand traf. Der Sieg festigt Breinigs Rolle als engster Hürth-Verfolger.
Fliesteden stoppte Hürths makellose Serie mit einer kämpferischen Leistung und einem Doppelpack von Kingsley Sarpei, der zunächst per Strafstoß traf und nach Wiederanpfiff eiskalt zum 2:0 erhöhte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Fehd Mestiri kurz vor der Pause verteidigte der Aufsteiger leidenschaftlich gegen zunehmend druckvolle Gäste. Sabhan Al-Ali verkürzte in der Schlussphase, doch Hürth schaffte es trotz langer Überzahl nicht, den Ausgleich zu erzwingen.
Arnoldsweiler gelang nach hohem Abwehraufwand ein überraschender Heimsieg, der durch ein spätes Tor von Fabian Schnitzler per Eckball in der 89. Minute zustande kam. Zuvor verpassten die Teverener mehrfach die mögliche Führung, scheiterten aber wiederholt an Keeper Aiman Jahic und mangelnder Chancenverwertung. Während Teveren trotz guter Leistung stagniert, sendet Arnoldsweiler im Abstiegskampf ein wichtiges Signal.