Fliesteden schockt Spitzenreiter, Breinig bleibt dran

Kurdistan Düren setzte sich in einem torreichen und intensiven Spiel dank einer starken Mentalitätsleistung durch und ging dreimal in Führung, unter anderem durch Treffer von Cayan Baysan, Deagir Ilunga und Veli Cebe. Schafhausen kämpfte sich durch Joker Nico Schunk zwei Mal zurück, doch Adrian Muliqi entschied die Partie kurz nach dessen erstem Treffer. Die Gastgeber wurden erst in der Schlussphase erneut gefährlich, konnten den Rückstand aber nicht mehr vollständig aufholen.