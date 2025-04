Fliesteden sagt Danke: Hilal-Maroc und Horremer SV patzen

Zur absoluten Unzeit kassierte Horrem die erste Pleite im Jahr 2025. Dabei ging der HSV als Tabellenführer und glasklarer Favorit in die Partie. Finn Modler (27.) erzielte letztlich den goldenen Treffer, womit Wißkirchen auch unverhofft wieder ernsthaft um den Klassenerhalt mitmischen darf. Horrem gibt wiederum vor dem Spitzenspiel gegen Fliesteden die gute Ausgangsposition an Fliesteden weiter. Für die Elf von Oliver Lehrbach kann in den kommenden zwei Wochen nicht weniger als die gesamte Spielzeit verschenkt werden.

Aus dem Niemandsland der Tabelle sorgte Frechen für die große Überraschung gegen Hilal-Maroc. Der Aufstiegskandidat konnte immerhin den anfänglichen Rückstand wieder drehen, doch Frechen hielt weiter dagegen und rang die Gäste durch Treffer von Alexandros Katsirakis (66.) und Maurice Baumbusch (79.) nieder – zum ersten Mal in dieser Saison ging Hilal-Maroc nach eigener Führung ohne Punkte vom Platz. Weiterhin punktgleich mit dem Horremer, muss sich das Team von Josef Pfeifer bis auf Weiteres mit der Verfolgerrolle abschminken. Bis in den Juni stehen immerhin reichlich Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld an, danach könnte es in den direkten Duellen mit der Konkurrenz noch einmal heiß her gehen.

SpVg Frechen 20 II – Hilal-Maroc Bergheim 3:2

SpVg Frechen 20 II: Vladyslav Maslovskyi, Maurice Baumbusch, Yannis Zechmeister, Enes Özarici, Robert Kingsley Nyame, Nils Bruckner, Seymen Demir, Yasir Lahseb, Peter Schwind, Alexandros Katsikaris, Alexander Holl - Trainer: Simon Falterbaum - Trainer: Eray-Can Karaoglu

Hilal-Maroc Bergheim: Aleksandar Arsenovic (46. Ermal Islami), Aykut Esenkar, Mohamed Allaoui, Alain N'Goua, Onur Gültekin, Beqir Vatovci, Mohamed Bousfia (82. Valon Maloku), Halil Göksu, Ailton Nuno Gomes Sanches (28. Redouane Kobia El Boukhlifi), Kevin Ngangala (72. Mohamed Said El Idrissi), Sherif Krasniqi (72. Abdellrahim Latiris) - Trainer: Josef Pfeiffer

Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)

Tore: 1:0 Alexander Holl (18.), 1:1 Redouane Kobia El Boukhlifi (36.), 1:2 Halil Göksu (48.), 2:2 Alexandros Katsikaris (66.), 3:2 Maurice Baumbusch (77.)

Besondere Vorkommnisse: Sherif Krasniqi (Hilal-Maroc Bergheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (65.).