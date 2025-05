Fliesteden mit der Nasenspitze vorn: Top Vier trennen zwei Punkte

Individuelle Qualität ist Trumpf für den SCF. Zunächst brachte Königstransfer Aaron Herzog den Aufsteiger mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung (7.). Gegen aufopferungsvoll dagegenhaltende Ahremer blieb es noch lange spannend, ehe Bilal Chanaa kurz vor Schluss dann noch den Deckel für die Gäste draufmachte (90.). Im Tableau ist der Arbeitssieg absolute Gold wert: Der SCF hievt sich auf Platz eins und kann mit makelloser Ausbeute in den verbliebenden drei Spielen den Durchmarsch in die Landesliga perfekt machen.

Es ist wieder passiert, muss man aus Sicht von Hilal-Maroc sagen. Erneut war der SC Wißkirchen der große Stolperstein für die Elf von Josef Pfeifer, die sogar noch bis tief in die Schlussphase mit drei Punkten rechnen konnte. Akoete Henrites Eninful brachte die Hausherren mit Ablauf der regulären Spielzeit mit 4:2 in Führung (90.). Doch dann folgte der große Auftritt des SCW. Zunächst verkürzte Kaloyan Petrov für den vermeintlichen Außenseiter (90.+4), der mit der voranschreitenden Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne warf und sich dabei auch belohnte. Nach einer Freistoßhereingabe von Erjon Hoxhaj stand Petrov genau richtig und vollendete mit seinem dritten Treffer in kürzester Zeit zum viel umjubelten Ausgleichstreffer. Eine Chance zu antworten ergab sich nicht mehr für Hilal-Maroc, das sich nun umgehend schütteln muss, um den Aufstieg nicht vollends in den Sand zu setzen. Bis zum Saisonschluss geht es noch gegen Fliesteden und Horrem. Bei neun Punkten stünde man auf dem heiß ersehnten Platz eins.

Hilal-Maroc Bergheim – SC 1925 Wißkirchen 4:4

Hilal-Maroc Bergheim: Aleksandar Arsenovic, Aykut Esenkar, Ahmet Argin, Ismail Ouro-Bodi (53. Mehmet Apaydin), Mohamed Allaoui, Beqir Vatovci, Redouane Kobia El Boukhlifi (71. Abdellrahim Latiris), Mohamed Bousfia (66. Akoete Henritse Eninful), Valon Maloku (53. Elvir Lubishtani), Ailton Nuno Gomes Sanches (53. Mohamed Said El Idrissi), Sherif Krasniqi - Trainer: Josef Pfeiffer

SC 1925 Wißkirchen: Jan Beyers, Erjon Hoxhaj, Tobias Esser, Ben Reimann, Valentin Ivanov, Redouan Toumi, Oliver Schäfer, Nico Heuser, Kaloyan Petrov, Finn Modler, Deniz-Can Isitmen - Trainer: Horst Bartz

Schiedsrichter: Felix Budweg (Langerwehe ) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Mohamed Said El Idrissi (56.), 1:1 Erjon Hoxhaj (58.), 2:1 Elvir Lubishtani (59.), 3:1 Sherif Krasniqi (67.), 3:2 Kaloyan Petrov (89.), 4:2 Akoete Henritse Eninful (90.), 4:3 Kaloyan Petrov (90.+4), 4:4 Kaloyan Petrov (90.+5)