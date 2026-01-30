Fliesen-Kaulen-Cup zum 20. Mal ausgespielt Adler Büsbach II setzt sich im Hallenturnier von Rhenania Eschweiler durch von Tim Schmitz · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dominik Scholl

Dank Rhenania Eschweiler gab es am vergangenen Samstag zum letzten Mal in diesem Winter Hallenfußball in Eschweiler. Zum 20. Mal wurde der Fliesen-Kaulen-Cup ausgetragen, präsentiert vom gleichnamigen Fachmarkt für Fliesen, Terrassenplatten, Sanitär und Vinyl-Designböden.

Fliesen-Kaulen-Geschäftsführer Sebastian Hannes sagte: „Wir freuen uns, dass das Turnier seit zwei Jahrzehnten besteht, und danken allen, die dazu beigetragen haben, vor allem den engagierten Helfern von Rhenania Eschweiler.“



Die Mannschaft des ständigen Ausrichters griff beim Jubiläumsturnier für Kreisliga C- und D-Teams nach dem Pokal, musste sich im Finale jedoch dem überzeugenden D-Ligisten Adler Büsbach II mit 3:4 geschlagen geben. Die Büsbacher Reserve hatte damit auch gegenüber der eigenen 1. Mannschaft die Nase vorn. Büsbach 1 wurde Dritter, der FC Eschweiler II Vierter. In der Gruppenphase schieden zuvor SC Berger Preuß II, Falke Bergrath II, Arminia Eilendorf II und Rhenania Lohn II aus. Die Spiele leiteten die Schiedsrichter Marvin Coen und Fabian Groß.





Zusätzlichen Aufwand hatte die Turnierleitung mit Dominik Scholl, Tobias Dieteren und Wilfried Pütz aufgrund der Rahmenbedingungen in der Sporthalle der Waldschule. Da die Anzeigetafel wiederholt ausfiel, musste man die Restspielzeit teils am Mikrofon durchgeben. Zudem konnten – wie seit Jahren – nur drei der fünf Tribünenteile ausgefahren werden. Im Eingangsbereich zu den Kabinen tropfte Wasser in aufgestellte Auffangeimer. Den Spielspaß ließen sich die Aktiven davon zum Glück nicht nehmen. Nach dem Turnier trafen noch die „Alten Herren“ von Rhenania Eschweiler und Adler Büsbach aufeinander (8:9).



Quelle: Eschweiler Filmpost