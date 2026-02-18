Fliegen die Freien erstmals in die Gruppenliga?

Steigen die Freien Turner in die Gruppenliga auf? – Foto: RSCP Photo - Archiv

WIESBADEn. Die Fußballer der Freien Turnerschaft sind aktuell das Maß aller Dinge in der Kreisoberliga Wiesbaden. Und das nun schon seit geraumer Zeit: Denn seit Anfang Oktober, dem zehnten von bisher 18 Spieltagen, thront die Mannschaft um das junge Trainerduo, Cheftrainer Daniel Pollner (32) und Assistent René Kleemann (35), an der Tabellenspitze – aktuell bei einem Spiel mehr und mit fünf Punkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger SG Germania. Die letzte und einzige Niederlage (1:3 gegen den FV Delkenheim) datiert vom 31. August 2025.

In „realistischer“ Lauerstellung um den Titel und vor allem um den Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden befinden sich auch noch der FV Delkenheim und der FC Naurod, die gerne nach Höherem streben oder zumindest dazu nicht Nein sagen würden. In der Restrückrunde, die mit dem ersten vollen Spieltag am 8. März beginnt und noch zwölf Spieltage umfasst, kann allerdings noch viel passieren. Die Freien empfangen an diesem Tag Schierstein 08, Verfolger Germania den SC Gräselberg. Im Oktober hatte Daniel Pollner, dessen Team im Sommer einen ordentlichen Umbruch erfahren hatte, den Blick auf die Gruppenliga noch so formuliert: „Dazu würden wir nicht Nein sagen.“ Nun, nachdem sich seine Formation oben fast konsolidiert zu haben scheint, spricht der A-Lizenzinhaber, in der dritten Saison im Verein, von „einer Riesensache Gruppenliga“ und von einer „Herausforderung, die wir gerne annehmen würden“. Der Coach sagt aber auch: „Sollte es mit dem Gruppenliga-Aufstieg nicht klappen, geht die Welt auch nicht unter.“ Infrastrukturell sollte bei den „Freien“ von der Lahnstraße, die über eine idyllisch gelegene vereinsinterne, weitläufige Anlage verfügen, nichts anbrennen. „Die Anlage ist gruppenligatauglich“, weiß Pollner, der auch auf die nagelneuen überdachten Trainerbänke verweist, die in den Hang hinein gebaut wurden.

Natürlich, räumt der 32-Jährige ein, müsse der finanzielle Rahmen hinsichtlich der Schiedsrichterkosten mit Gespannen ab der Gruppenliga und den weiteren Fahrten etwas erweitert werden. „Aber wir zahlen unseren Spielern ja weiterhin kein Geld“, verweist er nicht ohne Stolz zudem auf die beiden A-Jugend-Mannschaften, die sowohl in der Gruppenliga als auch in der Kreisliga vom Platz an der Sonne grüßen. Und weiter: „Elf unserer Jugendlichen des älteren Jahrgangs kommen zur neuen Saison zu den Aktiven.“ Auch für die fernere Zukunft hat der Verein gut vorgesorgt: aktuell mit 250 Nachwuchsspielern in 16 Mannschaften. So könne man hauptsächlich mit selbst ausgebildeten Fußballern auffüllen, betont der Chefcoach. „Die Identifikation mit dem Verein ist sehr groß“, freuen sich Daniel Pollner und René Kleemann unisono.

"Wäre mega, wenn es mit der Gruppenliga klappen könnte"

„Es wäre wirklich mega, wenn es bei unseren begrenzten finanziellen Mitteln mit der Gruppenliga klappen würde“, bestätigt auch Kleemann. „Wir werden alles dafür tun, daran arbeiten, dass wir da oben bleiben können“, sagt der Co-Trainer, in der zweiten Saison im Verein, mit Blick auf die Tabellenspitze. Und nimmt auch etwas den Druck runter: „Wenn es dennoch nicht klappen sollte, haben wir dafür eine geile Saison gehabt.“ Alex Semerenko (24), Abwehrspieler und einer der stellvertretenden Kapitäne und bereits seit den D-Junioren im Verein, sagt: „Ich bin extrem zufrieden mit der Entwicklung und auch der Orga im Verein, die für uns sehr wichtig ist. Wir sagen natürlich nicht Nein zum Aufstieg. Wenn es denn klappt, ist es auf jeden Fall ein Bonbon.“

Es wäre trotzdem ein beträchtlicher Sprung, auch über die Kreisgrenzen der Landeshauptstadt hinweg. Denn noch nie spielten die Aktiven der „Freien“ höher als in der Kreisoberliga. Nachdem sie am Ende der Saison 2018/19 als Vizemeister der Kreisliga A direkt in die KOL aufgestiegen waren, pendelten sie meist im breiten Tabellenmittelfeld. In der Vorsaison waren sie auf Rang acht, der bislang besten Position, angekommen.

Aufstiegsoption auch als Kreisoberliga-Vizemeister

Nun also richtet die Freie Turnerschaft den Blick weiter nach oben – und hält es für durchaus realistisch, sich am Ende der Runde auch zu belohnen. Am besten als Meister und Direktaufsteiger in die Gruppenliga Wiesbaden oder aber als Zweiter über die Aufstiegsrunde mit den Zweiten aus den Kreisoberligen Rheingau-Taunus, Main-Taunus und Limburg/Weilburg.





