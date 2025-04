Flieden überrascht in Kassel – CSC 03 gewinnt klar

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und der Lichtenauer FV trennten sich in einem intensiv geführten Verbandsliga-Derby mit 1:1. Zwei sehenswerte Traumtore – ein Freistoß von Florian Baldauf (37.) und ein abgefälschter Schuss von LFV-Spielertrainer Alexandru Cucu in der Nachspielzeit – sorgten für ein gerechtes Ergebnis. Während die Gäste lange führten, kamen die Hausherren mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und verdienten sich den späten Ausgleich.