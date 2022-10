Flicks Problem kennt die Mosella nicht: Schweich gewinnt das Topspiel Spannung, jede Menge Klasse und zwei sehr späte Treffer: Von einem packenden Bezirksliga-Duell in Schoden.

Es war ein richtiges Fußballfest auf bestem Amateurniveau am Samstagabend am Schodener Bahndamm: Packende Flutlichtatmosphäre, fast 350 zahlende Zuschauer, ein kampfbetontes Spiel bei der Begegnung Tabellenzweiter gegen Tabellendritten und ein Ende mit Paukenschlag – oder besser mit zwei Paukenschlägen: Durch die beiden Treffer von Stefan Schleimer in der 87. und 90. Minute drehte die seit dem zweiten Spieltag wie das Messer durch die Butter marschierende Schweicher Mosella noch die Partie. So hieß es am Ende nach dem Schlusspfiff des umsichtigen Referees Frank Erdmann trotz des Saartaler Führungstreffers durch Nicolas Jakob (55.) 1:2 (0:0).

Ein Problem, das den deutschen Fußball knapp vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar plagt, hat die Schweicher Mosella offenbar nicht. Von wegen, es gibt keine richtigen Mittelstürmer mehr. Einmal mit rechts und etwas Glück mit einem sich noch weg drehenden Gewaltschuss aus rund zehn Metern durch die Hosenträger von Jonas Krista. Und knapp drei Minuten später mit einem sehenswerten Hammer aus der Drehung mit der linken Klebe in den Winkel. So schrieb Mosella-Goalgetter Stefan Schleimer aus klassischer Mittelstürmer-Position heraus das letzte Kapitel dieser hochklassigen Begegnung.