FLF: welche Regeln der WM bleiben, welche nicht?

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Bereits in unserem Artikel über den Schiedsrichterkongress Mitte Juni ging FuPa auf neue bzw. angepasste Regeln ein, die in der neuen Saison Anwendung finden werden. Am Mittwoch verschickte die FLF diese noch einmal an die Vereine und Presse und verwies dabei auch auf Praktiken, die ausschließlich bei der Weltmeisterschaft angewandt wurden und nicht in Luxemburg umgesetzt werden, wie z.B. eine fest eingeplante Trinkpause.
Weiter wurden Ablaufprotokolle für die Zeit vor dem Anpfiff von offiziellen Spielen von 1.Mannschaften bei den Frauen und Herren übermittelt. Schließlich folgte noch eine E-Mail des Verbandes, die nur die Nationaldivision und Ehrenpromotion betrifft. Vereinsvertreter und Fotografen müssen künftig zwingend sichtbare Leibchen (sog. „Bibs“ oder „Chasubles“) tragen, die sich von den Trikotfarben beider Teams unterscheiden, damit sie von den Unparteiischen in ihren Funktionen identifiziert werden können.
Der Verband unterstreicht außerdem, dass Personen, die sich innerhalb der Spielfeldumrandung aufhalten, nicht berechtigt sind, Kommentare oder Kritiken an die Schiedsrichter zu richten oder in irgendeiner anderen Form den Spielverlauf zu stören. Zusätzlich müssen Personen, die im Innenraum sind, sich außerhalb des Spielfeldes und der gedachten Verlängerung des Strafraumes aufhalten.