FLF-Vorsitz: Paul Philipp stellt seine Kandidatur noch einmal!

Paul Philipp bestätigte seine erneute Kandidatur für das Amt des FLF-Vorsitzenden – Foto: Paul Krier

Am Dienstag berichtete mental.lu davon, dass Paul Philipp ein neues Mandat als Präsident der FLF anstreben würde. Zum Kongress am 24.Oktober läuft seine Amtszeit bekanntlich ab. Auf Nachfrage hin bestätigte Paul Philipp am Mittwoch FuPa gegenüber, dass er in der Tat ein weiteres Mal zur Wahl des Vorsitzenden des größten luxemburgischen Sportverbandes antreten werde.

Letzte Woche habe er seine Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat darüber in Kenntnis gesetzt. Ob es Gegenkandidaten geben wird, ist bislang unklar. Eventuell könnte der Rücktritt von FLF-Verwaltungsratsmitglied Tun Di Bari von seinem Amt als Vorsitzender des FC Etzella Ettelbrück ein Indiz dafür sein, dass dieser seine Kandidatur ebenfalls stellen könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt aber nicht vor.