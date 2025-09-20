FLF verteilt über 8.000 Fußbälle

Wie die FLF dieser Tage bekanntgab, verteilt der Fußballverband aktuell exakt 8.065 Bälle an die angeschlossenen Vereine, die mindestens eine Nachwuchsmannschaft gemeldet haben oder die für eine Spielgemeinschaft (Entente) verantwortlich sind.

Über diese Initiative will die FLF die Vereine, die im Jugendfußball aktiv sind, begleiten, so der Verband im entsprechenden im Internet veröffentlichte Schreiben. Die Bälle würden zu guten Trainings- und Spielbedingungen beitragen und diese Aktion wäre ein Teil der Unterstützungen, die die FLF dem Jugendfußball im ganzen Land zukommen lässt.