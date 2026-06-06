FLF-Männer zu Freundschaftsspiel in Albanien

Mathias Olesen fällt krankheitsbedingt aus – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Immer das Positive sehen: das ist es, was Jeff Strasser als Trainer der FLF-Männer aus einer veränderten Personallage nach dem Spiel gegen Italien und vor jenem am Samstagabend in Albanien machen muss. Neben dem bekannten Ausfall von Yvandro Borges, der sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wird bewusst auf Keeper Anthony Moris verzichtet, der bereits seit Längerem an Schulterproblemen laboriert. Damit ist klar, dass Tiago Pereira in der Startelf zwischen den Pfosten stehen wird. Ins Lazarett gesellt sich hingegen Mathis Olesen hinzu, der die Reise nach Südosteuropa aufgrund einer Erkrankung nicht angetreten hat. Aiman Dardari hat seine Entzündung am Fuß auskuriert und ist wieder mit dabei.

Heute, 20:00 Uhr Albanien Albanien Luxemburg Luxemburg 20:00 live PUSH

Gastgeber Albanien rangiert in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 65, Luxemburg auf Rang 98. Auf Europa reduziert trennen beide Auswahlen immerhin noch zehn Plätze. Mit Spielern aus einigen Topligen Europas gespickt, wie z.B. Berrat von Atalanta Bergamo, Sherri aus Cagliari oder Hysaj von Lazio, alle drei aus der italienischen Serie A oder Mehmeti von Premier-League-Aufsteiger Ipswich, treffen Luxemburgs Kapitän Laurent Jans und Co. auf einen Gastgeber, der ähnlich stark einzuschätzen sein dürfte als zwei der drei Gegner der FLF-Männer der im Herbst ausgetragenen Nations League. Island ist z.B. auf Platz 74 der Weltrangliste zu finden und Bulgarien auf Rang 87. Lediglich Estland liegt als Nummer 129 weiter zurück. Anstoss für das Freundschaftsspiel in Tirana ist am Samstagabend um 20 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.