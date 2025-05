FLF-Männer: Rodrigues weiter, Barrela erstmals dabei

Während es einige Rückkehrer in den Kader gibt, blieben auch Überraschungen nicht aus: der junge Diego Duarte aus der U19 und vom FC Metz ist erstmals dabei und mit Torwart André Barrela ein Torwart von Union Titus Petingen aus der BGL Ligue. „Barrela hat es durch seine Leistungen im Verein verdient, dabei zu sein“ so Trainer Luc Holtz zu dieser Nominierung.

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz stellte Marc Diederich, Pressesprecher der Verbandes klar, dass der Verwaltungsrat der FLF der Meinung sei, dass man Stürmer Gerson Rodrigues nach seiner Verurteilung vor Gericht keine zweite Strafe auferlegen wolle und er deswegen vom Nationaltrainer berufen werden könne. Dies sei aber an die Bedingung geknüpft, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorfallen dürfe. Weiteres würde die FLF zu diesem Thema nicht mehr sagen.

Der erste Testspielgegner ist Slowenien , gegen den die FLF-Männer am 6.Juni um 19 Uhr antreten werden. Es handele sich laut Holtz um eine Mannschaft, die defensiv schwer zu knacken sei. Die Slowenen würden gut gegen den Ball arbeiten und wenig Räume anbieten. „Wir müssen sie so wenig wie möglich zum Zug kommen lasen.“

„Was die Intensität angeht liegt Irland ein gutes Stück über Slowenien“ so der Cheftrainer zum zweiten Gegner, dem man am 10.Juni um 20:45 Uhr gegenüberstehen wird. Die Iren seien aufgrund ihrer körperbetonten Herangehensweise schwer zu spielen, hätten aber auch gute Fußballspieler in ihren Reihen. „Die machen neunzig Minuten Tempo“ wusste Holtz zu berichten. Beide Freundschaftsspiele sollen genutzt werden, um die WM-Qualifikation so gut wie möglich vorzubereiten.

Der Kader

Tor: Barrela, Fox, Moris, Pereira

Abwehr: Carlson, Dzogovic, Gerson, Jans, Korac, Mahmutovic, Pinto, Selimovic, Veiga

Mittelfeld: Barreira, Bohnert, Cruz, De Pina Duarte, Duarte, Martins C., Olesen, Thill S., Thill. V.

Angriff: Curci, Dardari, Madjo, Omosanya, Rodrigues, Sinani, Videira