FLF-Männer: Freundschaftsspiel gegen Italien bestätigt

Am 3.Juni empfangen die FLF-Männer den vierfachen Weltmeister Italien – Foto: Emmanuel Perez

Was sowohl in Luxemburg als auch in Italien bereits von verschiedenen Medien berichtet wurde, hat die FLF am Freitagnachmittag bestätigt: die „Rout Léiwen“ werden am 3.Juni ein internationales Freundschaftsspiel gegen Italien bestreiten, dies ab 20:45 Uhr im „Stade de Luxembourg“. Informationen zum Kartenvorverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, so der Verband weiter.

Das Presseschreiben im Wortlaut