 2026-04-10T07:15:08.667Z

Testspiel

FLF-Männer: Freundschaftsspiel gegen Italien bestätigt

Luxemburg – Italien am 3.Juni im „Stade de Luxembourg“

von Paul Krier · Heute, 21:16 Uhr · 0 Leser
Am 3.Juni empfangen die FLF-Männer den vierfachen Weltmeister Italien
Am 3.Juni empfangen die FLF-Männer den vierfachen Weltmeister Italien – Foto: Emmanuel Perez

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Was sowohl in Luxemburg als auch in Italien bereits von verschiedenen Medien berichtet wurde, hat die FLF am Freitagnachmittag bestätigt: die „Rout Léiwen“ werden am 3.Juni ein internationales Freundschaftsspiel gegen Italien bestreiten, dies ab 20:45 Uhr im „Stade de Luxembourg“. Informationen zum Kartenvorverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, so der Verband weiter.

Das Presseschreiben im Wortlaut