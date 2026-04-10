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Testspiel
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FLF-Männer: Freundschaftsspiel gegen Italien bestätigt
Luxemburg – Italien am 3.Juni im „Stade de Luxembourg“
von Paul Krier · Heute, 21:16 Uhr · 0 Leser
Am 3.Juni empfangen die FLF-Männer den vierfachen Weltmeister Italien – Foto: Emmanuel Perez
Was sowohl in Luxemburg als auch in Italien bereits von verschiedenen Medien berichtet wurde, hat die FLF am Freitagnachmittag bestätigt: die „Rout Léiwen“ werden am 3.Juni ein internationales Freundschaftsspiel gegen Italien bestreiten, dies ab 20:45 Uhr im „Stade de Luxembourg“. Informationen zum Kartenvorverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, so der Verband weiter.