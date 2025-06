FLF kündigt Einführung einer Ethikkommission an

Gerson Rodrigues und kein Ende: am Dienstag verschickte die FLF ein Presseschreiben (s.u.), in der man sich u.a. für die Vorfälle im Rahmen des Slowenien-Spiels entschuldigte.

Aus Sorge um Klarheit, Verantwortung und dem Respekt fundamentaler Sportwerte habe sich die FLF dazu entschieden, eine Ethikkommission zu gründen, um das Dossier um Gerson Rodrigues von neutraler Seite analysieren zu lassen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es sollen Richtlinien formuliert werden, damit sich solche Vorfälle nicht mehr wiederholen und man will die Regeln der Führung, des gegenseitigen Respekts und der Transparenz innerhalb des Verbandes stärken.

Man gesteht in besagter Mitteilung Fehler in der Handhabung und Kommunikation rundum die Nominierung von Gerson Rodrigues ein. Zudem entschuldigt man sich öffentlich bei den Personen, die sich durch die Geschichte angegriffen fühlen, bei dem Opfer des Eingriffs des Sicherheitsdiensts im Rahmen des Slowenien-Spiels so wie bei dem von einem Pressetreffen ausgeschlossenen Journalisten. „Wir bedauern die menschlichen und sportlichen Folgen, die diese Situation möglicherweise verursacht hat, zutiefst“ so der Verband.

Wie Medien berichten, könnte eine erste Konsequenz aus der Affäre um Gerson Rodrigues sein, dass der FLF Sponsoring-Gelder des Nation Branding gestrichen würden. Dies kündigte Sportminister Georges Mischo an.

Die genaue Zusammensetzung der Kommission würde man in den kommenden Wochen bekanntgeben. Es sollen Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, des Rechts und aus der Zivilgesellschaft Teil davon sein und man möchte bis zum Beginn des neuen Schuljahres erste Ergebnisse präsentieren. Man zeigt sich überzeugt, dass im gegenseitigen Respekt, in der Einheit und Transparenz der Schlüssel liege, um den luxemburgischen Fußball weiterzubringen, der eine exemplarische Leitung verdiene.

Die Pressemitteilung der FLF

Communiqué officiel de la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF)

Objet : Affaire Gerson Rodrigues

La Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) souhaite s’exprimer publiquement au sujet du dossier concernant notre joueur Gerson Rodrigues. Après une période de réflexion interne et d’échanges avec les différentes parties concernées, nous reconnaissons que des erreurs d'appréciation ont été commises tant dans la gestion que dans la communication autour de cette affaire.

Nous présentons nos excuses les plus sincères à toutes les personnes qui se sentent offensées par cette affaire, à la victime de l'intervention des organes de sécurité du stade et au journaliste exclu par notre point presse. Nous regrettons profondément les conséquences humaines et sportives que cette situation a pu entraîner.

Dans un souci de clarté, de responsabilité et de respect des valeurs fondamentales du sport, la FLF annonce aujourd’hui la création d’une commission d’éthique indépendante. Cette commission aura pour missions :

De réexaminer les événements liés au dossier Gerson Rodrigues de manière impartiale et d'en tirer les bonnes conclusions;

De formuler des recommandations afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent ;

De renforcer les règles de gouvernance, de respect mutuel et de transparence au sein de notre fédération.

La composition de cette commission sera annoncée dans les prochaines semaines. Elle comprendra des personnalités issues du monde du sport, du droit et de la société civile et rendra ses premières conclusions d’ici la rentrée.

La FLF s’engage à tirer toutes les leçons nécessaires de cette affaire et à oeuvrer pour un climat sain et juste autour de l’équipe nationale. Nous sommes convaincus que c’est dans le respect de chacun, dans l’unité et la transparence que nous pourrons continuer à faire progresser le football luxembourgeois.

Le football luxembourgeois mérite une gestion exemplaire. Nous devons et nous allons faire mieux.

Le Conseil d’Administration de la FLF