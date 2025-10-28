FLF-Kongress: was die Verabschiedung des Haushalts noch aussagt

Auslöser war ursprünglich die Affäre um den mittlerweile intern gesperrten Nationalspieler und verurteilten Gewalttäter Gerson Rodrigues sowie der Ausschluss eines Journalisten aus einer Presserunde. Paul Philipp sprach in seiner Rede von einem „bewegten Sommer“. Man habe vom Stürmer, ohne ihn beim Namen zu nennen, erwartet, dass er Einsicht zeige, was aber nicht geschah, waren sich Philipp und auch später Sportminister Mischo einig. „Wir alle haben den Umfang und die Dynamik, die das ganze annahm, sicherlich unterschätzt“ so Philipp.

Es war also der ruhige FLF-Kongress, den man erst in den der Generalversammlung des Fußballverbandes vorangegangenen Tagen erwarten konnte. Mehrfach wurden über den Sommer bis in den Frühherbst hinein Möglichkeiten veröffentlicht, dass der Verwaltungsrat des mitgliederstärksten Sportverbandes Luxemburgs im Falle eine Ablehnung des Haushalts zurücktreten müsse oder könne.

Eine erste Konsequenz war der Aufbau einer nationalen Ethikkommission, die für den gesamten Luxemburger Sport zuständig sein wird, auf welche im weiteren Verlauf auch COSL-Präsident Michel Knepper als auch Sportminister Georges Mischo eingingen. „Es ist höchste Zeit, dass eine solche in den Luxemburger Sport kommt“ so Knepper. Mischo betonte, dass diese Kommission unabhängig vom Sportministerium und den Sportverbänden arbeiten wird.

Forderungen verpufften

Dass die Vorsitzende des Ligaverbandes in den vergangenen Monaten eine Nichtverabschiedung des Budgets und damit einen Rücktritt des Verwaltungsrats ins Spiel bringen wollte, darüber berichtete FuPa im Vorfeld des Kongresses. Beim Kongress vor Ort zeigten sich zwei Mitgliedsvereine der LFL, einer aus der BGL Ligue, einer aus der Ehrenpromotion, FuPa gegenüber überrascht darüber, dass eine solche Idee in der Öffentlichkeit diskutiert wurde.

Bekanntlich wurden eventuelle Beanstandungen im mehrfach zitierten Meeting vom 29.September offensichtlich aus dem Weg geräumt, wodurch das Budget 25/26 freigegeben werden konnte und es mit großer Mehrheit auch wurde, nämlich mit nur drei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Die LFL-Vorsitzende dürfte nach einem solch klaren Votum sowie ihrer eigenen Abwesenheit beim Kongress und nach ihren öffentlichen Forderungen alles andere als gestärkt aus dieser Generalversammlung des luxemburgischen Fußballs hervorgegangen sein.

Auf der anderen Seite stellte sich der Fußball klar hinter den aktuellen FLF-Vorstand. Dies bestätigte Präsident Paul Philipp nach dem Kongress in einem kurzen Interview mit FuPa: „Das ist das Ergebnis, wenn man miteinander spricht. Das ist das Allerwichtigste. Erstens kann man so Probleme aus der Welt schaffen und zweitens spricht man dann nicht über eine dritte Person, wer auch immer das ist. Wenn Probleme da sind – und es tauchen immer wieder Probleme auf – dann gilt es, diese anzusprechen und zusammen zu schauen, wie man eine Lösung findet. Ich habe mit vielen Leuten einzeln gesprochen und das hilft. Es gibt ja nichts zu verstecken, das hat niemand von uns nötig.“

Weiteres vom Kongress

Im Beisein vom Junglinster Gemeindevertreter Gilles Baum und Vertretern von FIFA und UEFA berichtete die FLF, dass rund 17,5 Millionen Euro in Monnerich in Infrastrukturen investiert werden. Eine Aussage von vor einem Jahr wiederholte Paul Philipp: rund 2.400 sog. Erstlizenzierte warten pro Saison auf den Sprung in Erwachsenenmannschaften. Aktuell laufen Diskussionsrunden um eine Basis zu schaffen zur Reorganisation der Meisterschaften. Weiter ging man auf das neue Lizenzierungsverfahren für die BGL Ligue ein. Zwei unabhängige Kammern seien für deren Kontrolle verantwortlich.

„Was können wir, die Realitäten und der Markt an unsere Bedingungen angepasst, tun, um unseren Fußball wieder näher an die Menschen zu bekommen?“ fragte Präsident Philipp zudem. Sportminister Mischo ging näher auf das Ehrenamt ein, es „sei schön zu sehen, dass Menschen ihre Zeit für den Sport einsetzen.“ Weiter sprach er Gemeinden seinen Dank für Investitionen in Sportinfrastrukturen aus. Professionelle Begleitung in Vereinen und Ehrenamt müssen Hand in Hand arbeiten. Weiter erklärte Mischo, dass die Reform der sog. „Qualité +“-Subvention auf der Zielgerade sei. Man arbeite daran, dass diese auch für Personen angewandt werden kann, die älter als sechzehn Jahre sind.

Besorgt zeigte sich der Minister über den Verlust von über zweihundert Sportvereinen seit der Covid-Pandemie. Finanziell würde man über mehr Geld verfügen, um die bestehenden Vereine zu unterstützen. COSL-Präsident Knepper zeichnete ein Bild des Fortschritts im Fußball bei den Damen. Weiter ging er auf das Arbeitsrecht im Sport ein und erklärte, dass man für die Wertschätzung des Sports in der Gesellschaft eintrete.

Wie bereits am Samstag an dieser Stelle berichtet, wurden schließlich alle Berichte vom Kongress mit nur sehr wenigen Enthaltungen und keinen Gegenstimmen angenommen.

Video-Zusammenfassung des Kongresses