FLF-Kongress: alle Berichte sowie Haushaltsvorschlag angenommen

Am Samstagvormittag fand der ordentliche Kongress der FLF in Junglinster statt. Neben den Ansprachen von Präsident Paul Philipp, Gilles Baum, Schöffe der Gemeinde Junglinster, COSL-Präsident Michel Knepper und Sportminister Georges Mischo wurden die verschiedenen Jahresberichte vorgetragen.
Diese wurden mit großer Mehrheit bei nur wenigen Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen. Es folgte die Präsentation der Bilanz durch Erny Decker. 56.596,62 Euro Überschuss hat die FLF über das Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftet. Nach dem Bericht des Aufsichtsrats wurde die Bilanz angenommen und der Verwaltungsrat entlastet.
Vor dem Kongress gab es Aussagen, die die Verabschiedung des Haushaltsvorschlags 25/26 in Frage stellten. Auch dieser wurde angenommen, genau wie die Satzungsänderung, dass ab der Spielzeit 25/26 transferierte Spieler erst auf Spielberichtsbögen fungieren dürfen, wenn die fälligen Transfergebühren beglichen wurden.