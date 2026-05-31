FLF hat vorzeitig mit Jeff Strasser verlängert

Jeff Strasser bleibt der FLF mindestens noch zwei Jahre erhalten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am Freitag informierte die FLF die Sportpresse darüber, dass der Vertrag mit dem Nationaltrainer der Männer, Jeff Strasser, vorzeitig bis zum 30.Juni 2028 verlängert wurde. Ursprünglich wäre Strasser bis zum 31.Dezember 2026 an den luxemburgischen Fußballverband gebunden gewesen.

„Diese Verlängerung ist ein starkes Signal des Vertrauens und der Kontinuität“ so ein Auszug eines Zitats von FLF-Präsident Paul Philipp aus dem Presseschreiben (s.u.). Strasser wird u.a. mit folgenden Worten zitiert: „Ich danke der FLF und ihrem Verwaltungsrat mit seinem Präsidenten für das entgegengebrachte Vertrauen.“