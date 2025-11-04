 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Belgien, Schottland und Israel heißen die Gegnerinnen der FLF-Frauen
Belgien, Schottland und Israel heißen die Gegnerinnen der FLF-Frauen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

FLF-Frauen treffen u.a. auf Belgien und Schottland!

Israel dritter Gegner in der Auslosung der WM-Qualifikation

Am frühen Dienstagnachmittag fand in Nyon (CH) die Auslosung zur kommenden WM-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft statt.

Luxemburg, als Aufsteigerinnen in die Liga B, wird es ab Frühjahr 2026 in der Gruppe B4 mit Belgien, Schottland und Israel zu tun bekommen.

Der Spielkalender steht noch nicht fest und wird laut Presseschreiben der FLF veröffentlicht, sobald er zur Verfügung steht.

Paul KrierAutor