FLF-Frauen treffen u.a. auf Belgien und Schottland!

Am frühen Dienstagnachmittag fand in Nyon (CH) die Auslosung zur kommenden WM-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft statt.

Luxemburg, als Aufsteigerinnen in die Liga B, wird es ab Frühjahr 2026 in der Gruppe B4 mit Belgien, Schottland und Israel zu tun bekommen.