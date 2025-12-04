 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die Damennationalmannschaft wurde in Mondorf ausgezeichnet
Die Damennationalmannschaft wurde in Mondorf ausgezeichnet – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

FLF-Frauen sind Mannschaft des Jahres!

Sportlerwahlen in Mondorf

Am Donnerstagabend wurde die Fußballnationalmannschaft der Frauen als Team des Jahres gekürt. Die Spielerinnen um Kapitänin Laura Miller bekommen diesen Titel zum ersten Mal und kamen auf ein Total von 397 Stimmen.

Mehr zur Awards Night von sportspress.lu, dem luxemburgischen Sportpresseverband, Reaktionen, weitere Titelträger und Platzierungen sowie unsere Wahl veröffentlichen wir am Freitagmorgen.

Paul KrierAutor