FLF-Frauen sind Mannschaft des Jahres!

Die Damennationalmannschaft wurde in Mondorf ausgezeichnet – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Am Donnerstagabend wurde die Fußballnationalmannschaft der Frauen als Team des Jahres gekürt. Die Spielerinnen um Kapitänin Laura Miller bekommen diesen Titel zum ersten Mal und kamen auf ein Total von 397 Stimmen.
Mehr zur Awards Night von sportspress.lu, dem luxemburgischen Sportpresseverband, Reaktionen, weitere Titelträger und Platzierungen sowie unsere Wahl veröffentlichen wir am Freitagmorgen.