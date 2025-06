FLF-Frauen: letzter Akt vor möglichem Aufstieg

Wenn die Roten Löwinnen am Dienstag um 19 Uhr Luxemburger Zeit in Almaty auf Kasachstan treffen, ist es vor Ort bereits 22 Uhr. Die späte Anstoßzeit hatte FLF-Trainer Dan Santos bereits im Rahmen der Kaderbekanntgabe kritisiert. Grund für diesen spätabendlichen Termin in Kasachstan ist die UEFA-Regel, dass alle Partien des letzten Spieltages der Nations League zeitgleich angepfiffen werden müssen. Ob dies mit tagsüber erwarteten bis zu 30 Grad Celsius und einer gewissen Schwüle nicht zu einem Vorteil werden kann, wird man sehen müssen. Wertvolle Tipps konnte man sich vom eigenen Fitnesstrainer Kevin Rutare holen, der vor wenigen Wochen bereits in Kasachstan weilte.

Auf sportlicher Ebene ist die Partie das Spitzenspiel, beide können noch den direkten Aufstieg erreichen. Kasachstan hat dabei aber mehr Druck, ist man doch zum Siegen verpflichtet während den FLF-Frauen ein Unentschieden reichen würde. Auf ein solches wird Trainer Santos aber nicht spekulieren. Mit einem offensiv ausgerichteten Kader und vier Siegen in Serie im Rücken versucht man, das Maximum herauszuschlagen. Damit Schlüsselspielerinnen am Dienstagabend maximal belastbar sein werden, wechselte der Übungsleiter einige von ihnen in der 2.Halbzeit des Heimsieges gegen Armenien aus, eine Partie in der man seine Führung bewusst auch nach dem Seitenwechsel verwaltete, um Kräfte zu sparen.

Trainer Dan Santos in einer Sprachnachricht an FuPa: „Leila Schmit und Charlotte Schmit sind zwar angeschlagen, doch Charlotte sollte im Prinzip von Beginn an spielen können, Leila eher nicht. Die Beine sind nach der langen Reise etwas schwer. Nach dem Frühstück am Samstag um 7 Uhr in Luxemburg erreichten wir unser Hotel in Kasachstan um 5 Uhr früh am Tag darauf. Das soll aber keine Ausrede sein. Es ist sehr warm hier und es wird ein langer Tag, da es nicht einfach ist, erst abends um 22 Uhr zu spielen. Doch das gilt für beide Teams.

Es liegt an uns, unsere Hausaufgaben zu machen und den Punkt mitzunehmen, den wir brauchen. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, die drei Zähler zu holen, dann werden wir das natürlich tun. Die Hauptsache ist, dass wir am Ende Erster sind. Wir sind einen Schritt weiter: früher spielten wir, um bester Zweiter zu werden, heute spielen wir um Platz 1 und sind bereits bester Zweiter. Deshalb ist es nicht nötig, die Mädels unter Druck zu setzen und wir befinden uns immer noch in der Entwicklung. Es wäre natürlich ein Bonus, wenn wir Erster bleiben würden.“

Kasachstan (108.) liegt in der Weltrangliste nur knapp vor Luxemburg (117.) und hat sich als das beste Team neben den Roten Löwinnen herausgestellt. Es könnte vor allem aufgrund des Heimvorteils zu einem Spiel auf Messers Schneide kommen. FuPa berichtet ab 19 Uhr (MESZ) per Liveticker.