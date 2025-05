FLF-Frauen können großen Schritt Richtung Aufstieg machen

Das Hinspiel in Armenien entschied die Auswahl von Trainer Santos mit 3:1 für sich. Da man laut dem Übungsleiter über das fußballerisch beste Team der Gruppe C3 verfügt und man einen offensiv ausgerichteten Kader berufen hat, sollte klar sein, dass man dieses Ergebnis aus Jerewan bestätigen will.

Zwischen den Barrage-Spielen reiht sich das wichtige Länderspiel der Frauen am Freitagabend gegen Armenien ein. Wegen eines Festivals in Esch kehren die FLF-Damen erstmals seit fünf Jahren wieder nach Beggen zurück, wo man sich ebenfalls eine ordentliche Kulisse erhofft, die einem zu einer Vorentscheidung im Rennen um den Gruppensieg den Rücken stärkt.

Trotz alledem musste das Aufgebot angepasst werden, da einige Spielerinnen aufgrund von schulischen Verpflichtungen unabkömmlich sind. Für Dan Santos, der einst selber Cheftrainer bei Avenir Beggen war, als auch für Emma Kremer, die ihre Fußballkarriere bei eben jenem Verein begann, wird es eine besondere Rückkehr in die Dunant-Straße. Dies sollte jedoch keine Rolle am Freitagabend spielen.

Als 117 der Welt sollte Luxemburg gegen Armenien (143) eine kleine Favoritinnenrolle bekleiden, auf Europa reduziert liegt die FLF-Auswahl aber nur fünf Ränge vor den Gegnerinnen, die ebenfalls noch Chancen auf Platz 1 und damit auf den Aufstieg haben.

„Ich hoffe es kommen viele Zuschauer“

Der Trainer am Freitagvormittag gegenüber FuPa: „Alle sind fit, alles ist so, wie es sein soll und wir haben die Woche über gut trainiert. Wir werden dann sehen, was heute Abend herausspringen wird. Bei Armenien ist die Kapitänin im Vergleich zum Hinspiel zurück, es ist ihre beste Spielerin, dennoch ist es auch nur eine einzige zusätzliche Option. Wenn man wie ich drei Jahre Trainer in Beggen war und einem der Verein ans Herz gewachsen ist, dann ist es natürlich etwas Besonderes, dorthin zurückzukehren. Mit einem Sieg wäre diese Rückkehr umso schöner. Ich hoffe es kommen viele Zuschauer.“

Anstoß in Beggen ist um 19 Uhr, Parkplätze gibt es genügend am Stadion und in der direkten Nähe. Auch die Anbindung an den öffentlichen Transport ist gut. FuPa berichtet ab 19 Uhr per Liveticker vom Länderspiel.