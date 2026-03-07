 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielvorbericht

FLF-Frauen bereits zum Rückspiel in Schottland

Wie schlägt sich die Nationalelf nach dem 0:5 vom Dienstag?

von Paul Krier · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Luxemburg muss sich in Glasgow wieder auf einstellen
Luxemburg muss sich in Glasgow wieder auf einstellen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Die Voraussetzungen von vor der Begegnung Luxemburg – Schottland kann man wohl „copy-paste“ auf die vor Schottland – Luxemburg übertragen. Die Aufsteigerinnen werden bei den Absteigerinnen um Schadensbegrenzung bemüht sein müssen. Das Tempo, das Weir und Co. am Dienstag in der ersten halben Stunde vorlegten, war beeindruckend und zuhause im Hampden Park dürften sie kaum weniger motiviert in das zweite WM-Qualifikationsspiel gehen.

Diesem zu erwartenden Druck standzuhalten wird ein Schlüssel zu einem besseren Ergebnis als im ersten Aufeinandertreffen sein. Hinzu kommt, dass man nach einem eventuellen Rückstand den Kopf nicht hängenlassen darf, etwas das Trainer Santos am Dienstag feststellen musste. Weiter ärgerte ihn, dass die beiden Tore in der 2.Halbzeit fielen, da der Rücken der Abwehr nicht ausreichend besetzt war.

Für den Samstagabend im schottischen Nationalstadion in Glasgow ist Linksverteidigerin Machado fraglich, da angeschlagen. Aufgrund des sehr breiten Spielfeldes im Süden der Großstadt wird Luxemburgs Cheftrainer seine Abwehr ohnehin umorganisieren, wie er FuPa gegenüber am Freitagnachmittag kurz vor dem Training im Hampden Park erklärte.

Weitere wichtige Aspekte werden das bessere Verteidigen von Standardsituationen sein und das eigene Fußballspiel nach vorne ordentlich zu gestalten, fertig auszuspielen und somit zu dem ein oder anderen Abschluss zu kommen. Anstoß am frühen Samstagabend ist um 18 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa berichtet per Liveticker.

Israel-Spiele in Ungarn

Im April bestreiten die „Rout Léiwinnen“ den 3. und 4.Spieltag auf neutralem Platz gegen Israel. Wie der Website der UEFA zu entnehmen ist, werden diese genau wie schon Israels Auftaktbegegnungen mit Belgien im BSC Stadion in Budaörs in Ungarn stattfinden.

Ligaspiele am Wochenende

Liga 1

Trotz Länderspiel werden Käerjeng und der klar favorisierte SC Ell sich am Samstagabend in der Meisterschaft gegenüberstehen. Die weiteren Partien des 15.Spieltags werden am 25.März nachgeholt.

Liga 2

Liga 3

