FLF-Damen sind Mannschaft des Jahres: „schon ganz okay“

Die Fußballnationalmannschaft der Frauen ist erstmals luxemburgische Mannschaft des Jahres – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

// Update: 5.12.2025, 08:25 Uhr // Kam es bei der Wahl zum Sportler des Jahres zu einem Erdrutschsieg für Leichtathlet Ruben Querinjean, der sich mit 446 Punkten vor Springreiter Victor Bettendorf (156) behauptete, so ging es bei den Frauen enger zu: Sprinterin Patrizia van der Weken gewann mit 446 Zählern vor Triathletin Jeanne Lehair (375). Mit FLF-Nationaltorhüter Anthony Moris kam ein Fussballer bei den Männern auf das Podium, er wurde mit 144 Punkten Dritter, knapp vor seinem Teamkameraden Leandro Barreiro (137). Danel Sinani kam als Achter auf 67 Punkte.

Die in den vergangenen Jahren verwöhnten Fußballmänner standen dieses Mal nicht als Team zur Wahl und wurden von ihren weiblichen Kolleginnen „vertreten“: in einer knappen Entscheidung setzten sich die FLF-Damen mit 397 Punkten vor ihren Kolleginnen aus dem Basketball (350) durch und holten erstmals in der Geschichte den Titel der Mannschaft des Jahres. Es war dies die Kirsche auf der Torte einer Saison, in der sie in die Nations League B aufgestiegen waren und dabei nach einem Unentschieden fünf Siege in Serie holen konnten. Zudem kam ihr Trainer Dan Santos auf Platz 2 der Wahl zum Trainer des Jahres, Laura Miller wurde Fünfte in der Wahl zur Sportlerin des Jahres 2025. Die Kapitänin ließ uns ein Statement zu den Wahlen zukommen: Miller: „hundert mal glücklicher, wenn ich mit einer Mannschaftstrophäe belohnt werde als mit einer Einzeltrophäe“

„Die Wahl kam überraschend aber gleichzeitig auch wieder nicht. Wenn man als Finalist zusammen mit der Basketballmannschaft dasteht, sagt man sich, dass diese auch eine tolle Saison hinter sich haben. Deswegen war ich überrascht, als unser Mannschaftsname als Sieger gesagt wurde. Wenn man nach so einer historischen Saison mit einer solchen Trophäe belohnt wird, ist das schon ganz okay.

Kapitänin Laura Miller (l.) wurde Fünfte bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Mein persönlicher 5.Platz in der Sportlerinnenwahl spiegelt meine Entwicklung schön wider. Vor zwei Jahren war ich Achte bei der Wahl. Der 5.Rang ist schön anzuschauen um zu sehen, wie man mit den Jahren weiterkommt. Der Fußball bleibt aber eine Mannschaftssportart und deshalb bin ich hundert mal glücklicher, wenn ich mit einer Mannschaftstrophäe belohnt werde als mit einer Einzeltrophäe. Aus diesem Grund war ich am Donnerstag sehr stolz.“ Santos: „wichtiger, dass wir den Preis als Mannschaft erhalten, als mein persönliches Ergebnis“ Auch ihr FLF-Trainer Dan Santos äusserte sich in einer kurzen Textnachricht gegenüber FuPa: „Ich bin stolz Trainer dieser Mannschaft zu sein. Ich bin froh, dass das Team diese Anerkennung für ihre Leistung bekommen hat. Ich bin geehrt, dass ich Zweiter bei der Trainerwahl wurde und bedanke mich dafür bei der Sportpresse. Mir war es wichtiger, dass wir den Preis als Mannschaft erhalten, als mein persönliches Ergebnis als bester oder zweitbester Trainer. Natürlich bin ich aber froh!“

Dan Santos wurde zum zweitbesten Trainer gewählt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)