FLF-Auswahl weiter punktlos

Die offensiver ausgerichtete Aufstellung der FLF-Auswahl als beim Gastspiel in Deutschland schien am Montagabend in der Slowakei zu Beginn Früchte zu tragen. Man hatte optische Vorteile und nach Ballgewinn Dardari , der dann über halblinks Richtung Tor zog und frei vor dem gegnerischen Keeper nur hauchdünn rechts daneben schoss, auch die erste dicke Gelegenheit der Partie.

Nach und nach fanden aber auch die Slowaken in die Begegnung und so köpfte Hancko eine Flanke von links knapp links neben das Tor. Ein Abschluss Sinani s wurde in Ecke abgewehrt ehe die Gastgeber nach einer halben Stunde überlegen wurden. Aus spitzem Winkel ging ein Abschluss von Haraslin parallel zur Torlinie an Freund und Feind vorbei.

Auch nach der Pause zeigte sich Luxemburg gleich angriffsfreudig, „Kiki“ Martins schoss aber über den Kasten. Ein Fehler von Moris sollte noch nicht bestraft werden, Duda traf daraufhin nämlich nur den Pfosten. Danach war es dann so weit, nach einer Ecke von rechts drosch Obert das Leder mit Gewalt aus rund elf Metern in die Maschen (1:0, 55.‘).

Nach 64 Minuten nahm sich der eingewechselte Olivier Thill ein Herz, scheiterte jedoch aus der zweiten Reihe am slowakischen Torwart. Einen Kurzeinsatz von Schranz belohnte dieser mit dem 2:0 mit einem strammen Schuss im Fünfmeterraum, den Moris nur noch ins eigene Tor abwehren konnte (72.‘), dabei verletzte sich der Torschütze und musste nur kurz nach seiner Einwechslung wieder raus.

„Nicht nur die ersten zwanzig Minuten waren vielversprechend. Im Prinzip war alles vielversprechend bis man aufgrund einer Unkonzentriertheit nach einer Ecke ein Tor geschossen bekommt“ erklärte Trainer Jeff Strasser nach der Partie im TV.