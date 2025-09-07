Die Slowakei um Kapitän Duda besiegte am Donnerstag Deutschland – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

FLF-Auswahl: was ist gegen die Deutschland-Bezwinger drin? Mit der Slowakei kommt ein offensichtlich sehr starker Gegner ins „Stade de Luxembourg"

Seit Freitag ist gewusst, dass Christopher Martins auch gegen die Slowakei verletzt fehlen wird. Er ist zurück zu seinem Verein Spartak Moskau gereist. Für ihn sowie für den gesperrten Seid Korac wurde Sébastien Thill nachnominiert. Soweit die Personallage, die durchaus etwas besser seine könnte mit Blick auf die hochmotivierte Slowakei, die sich den Luxus erlaubte, Deutschland am Donnerstag mit 2:0 zu bezwingen. Aus Luxemburger Sicht gilt es aber auch die positiven Momente aus der 1:3-Niederlage gegen Nordirland zurückzubehalten. Ein von Moris parierter Elfmeter, ein wunderschönes Tor von Dardari, eine fast ausgeglichene Torschuss-Statistik (8:10), eine höhere Passgenauigkeit und einen Tick mehr Ballbesitz konnte die FLF-Auswahl verzeichnen.

Ob das gespielte System mit laufstarken Außenspielern bei gegnerischem Ballbesitz drei Tage nach Nordirland schon besser sitzen wird, wäre aufgrund der zu erwartenden Stärke des Gegners zu hoffen. Es könnte aber auch ein anderes gespielt werden, der Trainer wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. Abgestellt werden müssen die individuellen Aussetzer.

„Wir werden sehen, ob wir im selben oder in einem anderen System spielen werden“ erklärte Jeff Strasser auf die Frage, wie er auf die Sperre von Korac reagieren wolle. „Außer dem bekannten Ausfall von Kiki Martins und Mica Pinto, der noch nicht bei hundert Prozent ist, sind alle fit für das Spiel“ fasste der ehemalige Bundesliga-Profi die Personalsituation zusammen. „Mica Pinto war aber sehr ordentlich nach seiner Einwechslung gegen Nordirland ins Spiel gekommen.“

Anthony Moris war bei der Pressekonferenz am Samstag vor Ort – Foto: paul@lsn.sarl

„Die Ovationen der Fans haben mir Freude bereitet. Ich bin froh, hier zu sein“ so Torwart Anthony Moris zu den „Moris, Moris, Anthony Moris“-Sprechchören nach dem Nordirland-Spiel. Als „eine Mannschaft, die auf ihr Spiel, auf Vertikalität und auf viel Technik setzt“ beschrieb Strasser wiederum den Gegner. Anstoß im ausverkauften „Léiwepark“ ist auch am Sonntag erst um 20:45 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker vom zweiten Länderspiel der Roten Löwen unter Trainer Jeff Strasser.

Ein Teil der Mannschaft beim Abschlusstraining – Foto: paul@lsn.sarl