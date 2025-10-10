FLF-Auswahl: alles ist möglich beim Auswärtsspiel in Deutschland

Der wichtige Mittelfeldmann Kiki Martins (l.) ist zurück im Kader der FLF-Auswahl – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Für 90 plus x Minuten muss die Freundschaft zwischen „Leo“ Barreiro und seinen ehemaligen Mainzer Spielgefährten Jonny Burkardt und Finn Dahmen ruhen, dies trifft auch auf Aiman Dardari zu, der zusammen mit DFB-Keeper Dahmen in Augsburg in der Bundesliga kickt. Es sind dies nur einige Beispiele von luxemburgischen und deutschen Spielern, deren Wege sich in den vergangenen Jahren kreuzten. Ausgerechnet der sich seit Saisonbeginn in Topform befindende Danel Sinani (St.Pauli) muss am Freitagabend aber zuschauen, er ist gelb gesperrt. Dass dies Luxemburg im Offensivbereich schwächt, steht außer Frage. Dafür ist die „Relaisstation“ im Mittelfeld, Christopher Martins von Spartak Moskau, zurück im Luxemburger Aufgebot.

Dass die DFB-Elf klarer Favorit ist, darüber dürfte es keine zwei Meinungen geben. Doch betrachtet man z.B. Luxemburgs unverdiente 0:1-Niederlage gegen die Slowakei – ein Spiel das eben Sinani und Co. über weite Strecken klar dominierten – und das deutsche Spiel beim selben Gegner, dann stellt sich doch die Frage, ob Jeff Strassers Mannen eventuell eine Außenseiterchance haben. Heute, 20:45 Uhr Deutschland Deutschland Luxemburg Luxemburg 20:45 live PUSH + Video

