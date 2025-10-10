FLF-Auswahl: alles ist möglich beim Auswärtsspiel in Deutschland

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Für 90 plus x Minuten muss die Freundschaft zwischen „Leo“ Barreiro und seinen ehemaligen Mainzer Spielgefährten Jonny Burkardt und Finn Dahmen ruhen, dies trifft auch auf Aiman Dardari zu, der zusammen mit DFB-Keeper Dahmen in Augsburg in der Bundesliga kickt. Es sind dies nur einige Beispiele von luxemburgischen und deutschen Spielern, deren Wege sich in den vergangenen Jahren kreuzten.
Ausgerechnet der sich seit Saisonbeginn in Topform befindende Danel Sinani (St.Pauli) muss am Freitagabend aber zuschauen, er ist gelb gesperrt. Dass dies Luxemburg im Offensivbereich schwächt, steht außer Frage. Dafür ist die „Relaisstation“ im Mittelfeld, Christopher Martins von Spartak Moskau, zurück im Luxemburger Aufgebot.
Dass die DFB-Elf klarer Favorit ist, darüber dürfte es keine zwei Meinungen geben. Doch betrachtet man z.B. Luxemburgs unverdiente 0:1-Niederlage gegen die Slowakei – ein Spiel das eben Sinani und Co. über weite Strecken klar dominierten – und das deutsche Spiel beim selben Gegner, dann stellt sich doch die Frage, ob Jeff Strassers Mannen eventuell eine Außenseiterchance haben.
0:0 in Frankreich, 1:0 gegen Schweden – oder 0:9 in oder 0:6 gegen Portugal – Luxemburg kannte in den vergangenen Jahren Licht und Schatten gegen Top-Nationen, alles jedoch Ergebnisse unter dem früheren Trainer Luc Holtz. Dessen Nachfolger Jeff Strasser gilt als taktischer Perfektionist und Tüftler. Natürlich habe man Respekt vor Deutschland, so Fürth-Profi Mathias Olesen im Vorfeld der Partie.
„Es waren viele positiven Dinge dabei, auf die wir aufbauen können“ erklärte Leandro Barreiro von Benfica gegenüber RTL. Man wolle hinfahren um alles zu geben, Strasser appellierte an die Basics. Unterstützt wird die FLF-Auswahl offiziell von 2.381 Fans – doch kann man den kursierenden Gerüchten Glauben schenken, könnten noch einige mehr den dreistündigen Weg nach Sinsheim auf sich nehmen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr, das Spiel kann in einem von einem deutschen FuPaner betriebenen Ticker verfolgt werden.
Natürlich spielt aber auch „irgendwie“ FuPa Deutschland (auch wenn es die Region so nicht gibt) gegen FuPa Luxemburg. Deshalb hatten wir Anfang der Woche eine kleine Tipprunde organisiert, deren Ergebnisse wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen.
Der DFB empfiehlt dringend eine frühzeitige Anreise und im Idealfall mit dem öffentlichen Transport. Das Stadion soll nicht ohne gültige Parkbescheinigung angefahren werden. Im Umfeld des Stadions in Sinsheim stehen laut dem deutschen Verband begrenzt öffentliche Parkplätze zur Verfügung, nämlich die Parkplätze P9 – P11, der Parkplatz P12 in der Neulandstraße und die Museumsparkplätze (P1- P5) sowie der Parkplatz am Freibad.
Eine Tageskasse gibt es nicht, das Spiel ist laut kicker.de ausverkauft. An den Kassen West und Ost sowie am VIP-Eingang können eventuelle Ticket-Probleme bei Clearingstellen geklärt werden. Einlass ist ab 18:45 Uhr. Im Stadion kann ausschließlich mit Karte bezahlt werden. Weiter teilte der DFB mit, dass die Partie im Rahmen eines Nachhaltigkeitsspieltages stattfindet. Ob alle diese Informationen für die Anhänger von Hütchen mit Beinen gelten, ist nicht gewusst.