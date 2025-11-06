Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Der Airdome der FLF – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Der FLF Airdome Cup ist ein jährliches inklusives Fußballturnier in Luxemburg, bei dem Teams mit Athleten mit Beeinträchtigung und Begleitspielern aus verschiedenen Ländern in einem freundschaftlich-wettbewerblichen Rahmen gegeneinander antreten — organisiert von FLF und Special Olympics im überdachten Sport-Airdome in Mondercange.
Was ist das genau? Es handelt sich um ein sogenanntes Unified-Turnier, bei dem Menschen mit Beeinträchtigung („Athleten“ der Special Olympics) gemeinsam mit nicht-beeinträchtigten Spielern (sogenannten „Unified Sportlern“) in einem Team antreten.
Beispiele für Regeln: Bei 5er Mannschaften beträgt das Verhältnis z. B. 3 Athleten zu 2 Unified Sportlern.
Teilnehmer kommen aus Luxemburg, Belgien, Deutschland und Frankreich.
Das Turnier findet im „Airdome“ der FLF-Anlage in Mondercange (Luxemburg) statt.
Warum gibt es das?
Ziel ist Förderung von Inklusion im Sport: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung spielen zusammen, teilen Erlebnis und Wettbewerb.
Fördert Teamgeist, Begegnung, Gemeinschaft, Sichtbarkeit von Special Olympics.
Zudem nutzt FLF ihre Infrastruktur (Airdome) optimal für ein spannendes Event.
Historisches & Besonderheiten:
Im Jahr 2023 wurde das Turnier u. a. in Mondercange ausgetragen und berichtete über positive Resonanz von Teilnehmern und Organisatoren.
Im Jahr 2024 gewann z. B. das Team „Blo Léiwen“ das Turnier.
Eintritt ist frei, Verpflegung vor Ort vorhanden.
Start des Turniers ist 10 Uhr. Die Finalspiele beginnen ab 14.30 Uhr. Adresse: 148 Rue de Limpach, 3932 Mondercange