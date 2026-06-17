Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Flexibler Defensivspieler für die Zukunft
Eintracht Braunschweig verpflichtet Tristan Wagner vom Greifswalder FC
Eintracht Braunschweig hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Tristan Wagner wechselt ein vielversprechender Defensivspieler vom Greifswalder FC an die Hamburger Straße. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Löwen einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029.
Wagner wurde beim FC Mecklenburg Schwerin ausgebildet und wechselte 2019 in den Nachwuchs des F.C. Hansa Rostock. Dort sammelte er zunächst Erfahrungen im Herrenbereich für die zweite Mannschaft, ehe er sich vor der vergangenen Saison dem Greifswalder FC anschloss. In der Regionalliga Nordost gehörte er auf Anhieb zu den Stammkräften und kam in 33 Partien auf drei Tore sowie drei Vorlagen.
Kessel lobt Vielseitigkeit und Entwicklungspotenzial
Für Eintrachts Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel passt der Neuzugang exakt in das Anforderungsprofil der Braunschweiger Kaderplanung. „Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt“, sagt Kessel auf der Vereinshomepage.
Besonders die Flexibilität des Youngsters habe die Verantwortlichen überzeugt. Wagner kann sowohl auf beiden Außenverteidigerpositionen als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und bringt damit mehrere Optionen für das Trainerteam mit. „Gleichzeitig zeichnet er sich durch großen Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft aus – Eigenschaften, die wir in unserer täglichen Arbeit mit jungen Spielern besonders schätzen.“
Kessel betonte zudem die strategische Ausrichtung des Vereins, jungen Spielern Zeit und Vertrauen für ihre Entwicklung zu geben. Wagner bringe dafür die passenden Voraussetzungen mit.
Wagner: „Musste nicht lange überlegen“
Auch der Neuzugang selbst zeigt sich voller Vorfreude auf seine erste Station im Profifußball. Die Anfrage aus Braunschweig habe ihn schnell überzeugt. „Als sich die Eintracht bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen.“
Der 20-Jährige sieht den Wechsel als wichtigen Schritt für seine weitere Karriere und möchte sich möglichst schnell an das Niveau der 2. Bundesliga anpassen. „Der Wechsel nach Braunschweig ist für mich eine große Chance und genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung.“
Mit Tristan Wagner sichern sich die Löwen einen jungen, vielseitig einsetzbaren Spieler mit Entwicklungspotenzial, der künftig den Konkurrenzkampf in der Defensive und im Mittelfeld beleben soll. Nach dem gesicherten Klassenerhalt nimmt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 damit weiter konkrete Formen an.