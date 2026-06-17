Flexibler Defensivspieler für die Zukunft

Wagner wurde beim FC Mecklenburg Schwerin ausgebildet und wechselte 2019 in den Nachwuchs des F.C. Hansa Rostock. Dort sammelte er zunächst Erfahrungen im Herrenbereich für die zweite Mannschaft, ehe er sich vor der vergangenen Saison dem Greifswalder FC anschloss. In der Regionalliga Nordost gehörte er auf Anhieb zu den Stammkräften und kam in 33 Partien auf drei Tore sowie drei Vorlagen. Kessel lobt Vielseitigkeit und Entwicklungspotenzial Für Eintrachts Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel passt der Neuzugang exakt in das Anforderungsprofil der Braunschweiger Kaderplanung. „Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt“, sagt Kessel auf der Vereinshomepage.

Besonders die Flexibilität des Youngsters habe die Verantwortlichen überzeugt. Wagner kann sowohl auf beiden Außenverteidigerpositionen als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und bringt damit mehrere Optionen für das Trainerteam mit. „Gleichzeitig zeichnet er sich durch großen Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft aus – Eigenschaften, die wir in unserer täglichen Arbeit mit jungen Spielern besonders schätzen.“ Kessel betonte zudem die strategische Ausrichtung des Vereins, jungen Spielern Zeit und Vertrauen für ihre Entwicklung zu geben. Wagner bringe dafür die passenden Voraussetzungen mit.