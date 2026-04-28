Flexibel einsetzbar: Jorrick-Ole Freude verstärkt den SV Hansa

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Der SV Hansa Friesoythe treibt seine Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran und sichert sich die Dienste von Jorrick-Ole Freude. Der 23-Jährige wechselt vom VfL Oldenburg II nach Friesoythe und soll in der Bezirksliga Weser-Ems künftig eine tragende Rolle übernehmen.

Freude ist zentral variabel einsetzbar – sowohl in defensiven als auch in offensiven Rollen. Ausgebildet in der Jugendabteilung des VfL Oldenburg, schaffte er dort auch den Sprung in den Herrenbereich. Besonders in der zweiten Mannschaft sammelte er zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga und führte das Team zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld.

Beim SV Hansa setzt man große Stücke auf den Neuzugang. „Jorrick ist ein gut ausgebildeter und groß gewachsener Spieler, der auf mehreren zentralen Positionen eingesetzt werden kann. Er ist ein super Typ, an dem wir viel Spaß haben werden“, betont Tobias Millhahn, sportlicher Leiter des SV Hansa.