Flex-Modell soll Frauen-Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt stabilisieren Aus dem Verband +++ In der Landesliga sollen die Fußballerinnen künftig auch im Neun-gegen-neun spielen können

Der Frauen-Spielbetrieb des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) steht auf wackligen Beinen. Dies zeigte sich nicht zuletzt in der vergangenen Saison in der Humanas-Verbandsliga, die mit nur acht Teams gestartet und nach dem Rückzug des FC Halle-Neustadt mit nur sieben Mannschaften beendet wurde. In der neuen Saison wird der FSA im Frauenbereich neue Wege gehen.

Wie aus der Ausschreibung für den "Spielbetrieb der Frauen 2025/2026" hervorgeht, wird "bei Meisterschaftsspielen in der Landesliga der Frauen das Flex-Modell angeboten" - dies ermöglicht Spiele mit reduzierter Mannschaftsstärke im Neun-gegen-neun. Bis zum 30. Juni hatten Mannschaften, die das Flex-Modell in der Saison 25/26 anwenden wollen, dies bei der Mannschaftsmeldung angeben müssen. Die Anwendung des Flex-Modells ist lediglich im Landesliga-Spielbetrieb möglich, nicht in der Verbandsliga oder im Landespokal. Wie läuft die Handhabung des Flex-Modells im Spielbetrieb?

"Eine Mannschaft, welche für ein Spiel die Anwendung des Flex-Modells wählen möchte, hat dies zwei Tage vor dem Pflichtspieltag des Spieles bis 20:00 Uhr dem zuständigen Staffelleiter und der gegnerischen Mannschaft via DFB.net-Postfach anzuzeigen", heißt es dazu in der Ausschreibung des FSA und weiter: "Erfolgt die Meldung verspätet oder gar nicht, hat die Mannschaft keinen Anspruch auf Minimierung der Spielerzahl der gegnerischen Mannschaft. In diesem Fall wird im 11 vs. 11 gespielt." Wurde die Anwendung des Flex-Modells für eine Partie rechtzeitig gemeldet, beginnt diese mit (maximal) neun Spielerinnen pro Team. Die Spielzeit beträgt dennoch zweimal 45 Minuten und: "Es wird auf Großfeld gemäß Regel 1 der DFB-Fußballregeln gespielt", heißt es in der Ausschreibung. Hat die Mannschaft, die das Flex-Modell angemeldet hat, am Spieltag zehn, elf oder zwölf Spielerinnen zur Verfügung, so wird im Neun-gegen-neun (mit Rückwechseln) gespielt. Allerdings: "Ab 13 verfügbaren Spielerinnen wird im 11 vs. 11 gespielt", gibt die Ausschreibung vor.