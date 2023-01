Flerzheim-Trio um Mimbala wechselt zu Rot-Weiß Merl Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Rot-Weiß Merl legt im Abstiegskampf nach und bedient sich dabei gleich dreimal bei A-Ligist FC Flerzheim.

Bisher war Rot-Weiß Merl mit Tim Kazin von Fortuna Bonn nur einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Jetzt kommen gleich drei Neue dazu, alle aus der Kreisliga A, alle vom FC Flerzheim. Ein Trio des Tabellenvierten der Kreisliga in Bonn schließt sich den Rot-Weißen an, um im Abstiegskampf der Bezirksliga zu helfen.

Ein Torjäger für Merl

Aktuell in der besten Form dürfte Harlain Mimbo-Nsa Mimbala sein, der in dieser Saison mit einer richtig starken Torquote daherkommt. In zwölf Spielen traf der 29-Jährige elf Mal. Um festzustellen, dass das kein Zufall ist, muss man nur eine Saison zurückgehen, als er seinem Marokkanischen SV Bonn mit 26 Treffern auf Platz Vier der Tabelle beförderte und im Torjägerranking den dritten Rang klarmachte. In Mimbala bekommt Merl einen Torjäger ins Team. Wie wichtig das sein könnte, zeigt ein einfacher Blick in die Statistik: Die Rot-Weißen trafen in der bisherigen Saison erst 16 Mal - der neue Offensivspieler aus Flerzheim könnte diese Lücke schließen.

Auch Alexander Blöskin ist für die Offensive eingeplant. So richtig in Fahrt war der 26-Jährige in dieser Saison allerdings noch nicht - nur fünf Jokereinsätze stehen bisher für Blöskin zu Buche. In den vergangenen Jahren hatte sich der Angreifer aus der Kreisliga C in die Kreisliga A hochgespielt, jetzt kommen womöglich sogar Einsätze in der Bezirksliga dazu.